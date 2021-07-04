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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية في قبرص تنهي إجراءات عودة جثامين المصريين الأربعة وتتابع التحقيقات في الحادث

سفارة مصر بقبرص
سفارة مصر بقبرص

يتابع السفير عمرو حمزة، سفير مصر فى قبرص وطاقم السفارة أخر التطورات ذات الصلة بحادث مصرع 4 مصريين في الحرائق التي اندلعت في بعض القرى في قبرص

وشكلت السفارة المصرية فى قبرص غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين في حكومة نيقوسيا، بعد ورود معلومات بمصرع 4 مصريين في الحرائق التى اندلعت هناك

ويجري فريق من السفارة المصرية برفقة الشرطة القبرصية في الوقت الحالي فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً؛ لإنهاء إجراءات نقل جثامين المتوفين المصريين لإعادتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وأكدت السفارة المصرية في نيقوسيا تعاون الحكومة القبرصية فى هذا الصدد، حيث أبدى المسئولون القبرصيون كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

 

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