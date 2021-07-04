السعودية.. تسجيل 1173 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة “سبق”.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة.

وانطلق تطبيق توكلنا خلال العام الماضي كوسيلة تسهل على موظفي القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، الحصول على تصاريح التنقل أثناء حظر التجول، لكن تم إدخال مزيد من التحديثات عليه ليعاد إطلاقه، فيما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الدولة.

وخلال الأسبوع الجاري، كشف تطبيق توكلنا عن مميزات جديدة يجلبها التحديث الأخير للخدمة، حيث أضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة إلى خدمة الجواز الصحي، برعاية البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، لتسهيل إجراءات السفر خارج المملكة العربية السعودية.

وتشمل معلومات الجواز الصحي بتطبيق توكلنا، حالة المسافر من تلقيه جرعات اللقاح وتاريخ تلقيها، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

كما حصل التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، على خدمة أخرى تستخدم لاستعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة، مما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر، مثل حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.