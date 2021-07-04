وكيل كلية التجارة جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا في يومها الأول

انطلقت اليوم الأحد امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات التجارة بجامعة الأزهر، بمراحلها المختلفة " الدبلوم - الماجستير - الدكتوراة".

وصرح بذلك الدكتور عماد الصايغ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير وفق الضوابط التي حددتها لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ومتابعة الدكتور محمد يونس عميد كلية التجارة. وأوضح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث انه اطمئن على سير العمل بلجان الامتحانات، إضافة إلى بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بجانب تواجد لجان عزل خاصة تحسبًا لأية ظروف، خلال أداء الامتحانات. واطمأن وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث على تواجد استاذ المادة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الاطمئنان على عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع لجان الامتحانات، حرصا على سلامة جميع منسوبي الجامعة.

فى سياق أخر .. قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، اليوم الأحد يرافقه الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بتفقد كلية الإعلام لمتابعة سير العمل في لجان مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الكلية وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم للمتابعة والوقوف على انتظام العمل.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الإعلام برئاسة الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، والتي ولدت من رحم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد ولدت قوية.



كما أشاد رئيس الجامعة بدعوة الكلية لشخصيات إعلامية كبيرة لمناقشة مشاريع التخرج للطلاب، مشيرا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تحرص على الانفتاح والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية داخل الوطن وخارجه، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي فبراير العام قبل الماضي، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إضافة ذلك هناك تعاون بين الأزهر الشريف، والكنيسة من خلال بيت العائلة المصرية ويتولى الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب جامعة الأزهر منسقا عاما لبيت العائلة المصرية، إضافة إلى كل ذلك هناك بروتوكولات تعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، ووزارة الصحة، إضافة إلى بروتوكولات تعاون مع جامعة النيل، مؤسسة الفضاء المصرية.



وطالب رئيس الجامعة الحضور من قامات الإعلام بإبراز أمانة الكلمة لأهميتها، بجانب الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، مؤكدا أن الأزهر الشريف يهتم بذلك ويشدد عليه انطلاقا من قول المولى عز وجل " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لذلك فإن

الأمل معقود عليكم أن تصلحوا ما أفسدته وسائل التواصل الاجتماعي ( التدمير الاجتماعي).



كما طالب رئيس الجامعة الجميع بالبعد عن الشائعات، معبرا عن سعادته البالغة بتخرج أبنائه الطلاب اليوم وحصولها على بكالوريوس الإعلام جامعة الأزهر، لافتا إلى أن أنه سعيد بهذا التخرج وهو يرى أبنائه يتخرجون في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.



وفي الختام قام فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بتكريم القامات الإعلامية الكبيرة التي تشارك في مناقشة مشاريع التخرج.