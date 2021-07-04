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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لغير طلاب الثانوية العامة.. تعرف على كيفية الالتحاق بـ كلية التجارة جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز  جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن تقديم المحاضرات التأهيلية للراغبين فى التقدم للمسابقة المركزية للالتحاق بـ كلية التجارة لعام 2021 للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية، والمعاهد الفنية التجارية، والمدارس التجارية المتقدمة الخمس سنوات. 


وفى هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” جميع المعلومات التى يحتاجها الطلاب للتقديم في كلية التجارة.

 

ماذا يقدم المركز للطلاب المتقدمين للمسابقة 


1- توفير الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحان. 
2- ضمان رفع أوراق التقديم للمسابقة على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
3- تقديم المادة العلمية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتى قام بوضعها أساتذة جامعة القاهرة. 
4- يقوم بالتدريس فى المحاضرات نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة والآداب. 
5- توفير مدرجات مكيفة مع مراعاة جميع الجوانب الاحترازية.

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شروط الالتحاق بالمعادلة لعام 2021 


- الحصول على مجموع 70% فأكثر من المجموع الكلى بدبلوم التجارة لسنة 2021.
- للمتقدمين من الدبلوم التجارى عام 2020-2019 الدخول بشرط أن يكون قد تقدم لها فى العامين السابقين أكثر من مرة.
- يحق للحاصل على دبلوم المعاهد الفنية التجارية والدبلومات المتقدمة الخمس سنوات التقديم بالمسابقة المركزية.


الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمسابقة على موقع المجلس الأعلى للجامعات

1- أصل شهادة الميلاد 
2- أصل استمارة النجاح 
3- بطاقة الرقم القومى 
4- استمارة المجلس الأعلى للجامعات 
5- صورة شخصية 4*6
6- إيصال سداد رسوم امتحان المسابقة

 

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