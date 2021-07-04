العراق.. تنظيم داعش يشن هجوما على الجيش في الأنبار

أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على الجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

و في وقت سابق، من اليوم الأحد، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج كهربائية جنوب محافظة نينوى.

وقال الحشد الشعبي في بيان، إن "قوة من اللواء 25 بالحشد أحبطت، محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن "القوة، عثرت خلال عملية أمنية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب المحافظة"، وفقًا لوكالة أنباء العراق.

وأضاف الحشد الشعبي، أن "قوات اللواء 25 كثفت إجراءاتها الأمنية لحماية أبراج الضغط الفائق لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية ضمن قاطع المسؤولية جنوب نينوى".

وكانت خلية الإعلام الأمني، في العراق أعلنت أمس عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، قال الكاظمي في تصريحات أوردها مكتبه الإعلامي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق. لقد كنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع. وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة”.

وأضاف الكاظمي أن حكومته تتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي.

وتابع: “نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها”.

وأردف: “الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقق. إن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجاباً على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق”.