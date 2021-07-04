أسعار تبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على خدمات جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب

يشارك سور الأزبكية في معرض الكتاب بجناح يحتوي علي ٤٤ مكتبة من القاهرة والإسكندرية و يحتوي على كل أنواع الكتب التي يحتاجها الجمهور فيأتي الكثير من الزوار أحيانا خاصة لسور الأزبكية لما يحتويه من أهم الكتب و لرخص أسعاره.

قال أحد العارضين إنه يشارك في سور الأزبكية هو ووالده كل عام في معرض الكتاب و لكن بسبب الظروف الاستثنائية للمعرض هذا العام بسبب نقله في غير موعده و امتحانات ثانوية عامة و فيروس كورونا أدى إلى قلة الإقبال على غير العادة وأن الأسعار تبدأ من ٥ جنيهات وتختلف الأسعار باختلاف الكتب.





أكد أحد العارضين أن الجناح يحتوي علي كتب سياسة وتاريخ وفلسفة وعلم نفس واقتصاد وزراعة ومجلات قديمة فيحتوي على كل ما يبحث عنه الجمهور ويتسم الجناح بقلة أسعاره عن الخارج بكثير كما يحتوي على كتب لمواد علمية دراسية.

أضاف أحد العارضين قائلا إنه يشارك فى الجناح ٤٤ مكتبة علي مستوى القاهرة و الاسكندرية فتحتوي على كل الكتب التي يحتاجها الجمهور من كتب للقانون و تراث مجلات و مراجع للأدب والتاريخ و يرى أن الإقبال كبير جدا علي جناح سور الأزبكية علي الرغم من فيروس كورونا وأن الأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات ويوجد كتب ثمنها أقل بكثير.

تابع أحد العارضين قائلا إن أهم ما يقبل الناس على شرائه كتب التاريخ والفلسفة وعلم النفس و القانون وأن الأسعار مناسبة للجمهور كما هو معروف عن سور الأزبكية.

