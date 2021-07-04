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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البساطة والرقي والهدوء.. أم سعد نموذج للمرأة الريفية.. شاهد

صدى البلد

يغلب علي أهل الريف طابع البساطة والرقي والهدوء، ونجد المجتمع الريفي مجتمع مترابط أكثر من مجتمعات المدينة حيث تربطهم الألفة والحب بين سكانه ويغلب عليهم الطابع الطيب التي يعتمد على العوايد والتقاليد الطيب.

والمرأة الريفية المصرية  لها دور كبير فهي تقدم المساعدة لزوجها  وأبنائها وأحفادها بطريقة خاصة ومختلفة فتقوم بتدبير شئون البيت باستخدام أبسط الطرق فتقوم وتستخدم الفرن البلدي الموجود في أغلب البيوت الريفية وتقوم بتجهيز الطعام الخاص بهم الذي يشتهروا به.

تسكن في بيتها الريفي البسيط وهي في بداية عامها ال67 تقوم ام سعد في الخامسة صباحا من النوم  لتبدأ يومها بتجهيز الفطار لأولادها وأحفادها وهي ام لـ 4 بنات وولدين و توفي زوجها قبل أكثر من 40 عاما وتحملت مسؤولية تربية ابنائها وبناتها وزواجهم.

بعد ان قامت ام سعد  بتحضير الفطار لأبنائها وأحفادها تبدأ يومها بالتنقل داخل ممتلكاتها الخاصة التي الت اليها بعد تعب وجهد أعوام طويلة وعلى مدار هذه السنين استطاعت ام سعد من الاكتفاء الذاتي من ماكل ومشرب .

ثم تنتقل أم سعد بحمارها الخاص صباحا داخل أرضها الزراعية لتعلف مواشيها وتحلب لبن الجاموس ثم تحمل ديست اللبن بيديها التي ظهر عليها تجاعيد الحياة ومآسيها وتسير في ممتلكاتها بكل هدوء كا ملكة متوجة .

وتتجه ام سعد لتخض اللبن في غربته لتنتج السمن البلد الطبيعي ثم تذهب إلى أحفادها لتعلمهم كل ما اكتسبته من خبرات حياتيه على مدار 67 عاما بين الفرح والشقاء وتتمني لأحفادها حظا أفضل من حظها وتراجع معهم دروسهم المدرسية.

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المرأة الريفية محافظة المنوفية المجتمع الريفى

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