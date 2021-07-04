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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دينا عبد الكريم: استقرار الأجيال القادمة من استقرار الأسرة المصرية حاليا| فيديو

الاعلامية دينا عبدالكريم
الاعلامية دينا عبدالكريم

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم إنها تعتبر مشروع “مودة” أكثر المشروعات الإيجابية بالدولة خلال الفترة الحالية، وذلك لأنه يعتبر إنقاذا للدولة فى الأجيال القادمة، كما أنه يعمل على إنقاذ الأسرة المصرية وتقليل معدلات الطلاق والتفكك الأسرى، بسبب تقديم القدر الكافى من التعليم فى هذه النقطة، فيعتبر من أهم إنجازات الدولة المصرية.

 

وأضافت دينا عبد الكريم، خلال لقائها الخاص خلال فقرة "بالعربى كده" فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن مبادرة “اتكلم عربى” تعتبر هامة ومفيدة جدا لكل مواطن مصرى، وذلك لأن اللغة العربية تعتبر لغة كبيرة النفع لكل من تعلمها وتعامل بها، متحمسة لفكرة أن يكون مستوى اللغة العربية للجميع مضبوطا وعلى مستوى عالٍ.

 

وأشارت دينا عبدالكريم، إلى أنه لا يوجد شيء يربط أى مواطن ببلده سوى حديثه باللغة الأم، معقبة: "وإحنا لغتنا حلوة، ليه منتكلمش بيها صح".

 

ونصحت دينا عبد الكريم الأمهات بعدم الحديث مع أبنائها فى المنزل بدمج اللغتين العربية والإنجليزية معا، موضحة أنه من الممكن الحديث باللغة الإنجليزية بعضا من الوقت والتحدث باللغة العربية وقت آخر، ولكن لا يفضل دمج اللغتين معا فى نفس الوقت.

 

وأوضحت الإعلامية دينا عبد الكريم أن هناك تطورات كبيرة بالدولة، عن طريق المشروعات القومية، ولكن يوجد الكثيرون الذين لا يدركون هذا التغيير، بسبب حجمه الكبير وسرعة تنفيذه، مطالبة الجميع بالإيمان بهذا التغيير حتى يكون الإيمان من جميع الاتجاهات، فيؤدى إلى ثبات وزيادة هذا التغيير فى جميع ربوع جمهورية مصر العربية.

دينا عبد الكريم مودة الأسرة المصرية اتكلم عربي الإنجليزية

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