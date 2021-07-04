تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل في ستاد القاهرة.

وكشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول من الرحيل عن الفريق في ظل تردد أنباء عن قرب توليه قيادة الترجى التونسي.

وأكد المندوه، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت 2"، أن كارتيرون يشعر بحالة من الارتياح مع الفريق ولا يفكر مطلقا في أمر رحيله عن الفريق، مشددا علي أن كارتيرون يرغب في التتويج بـ البطولات مع الفريق ولديه طموح كبير.

وأضاف أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بـ إدارة الزمالك، يعقد العديد من الجلسات مع كارتيرون من أجل التنسيق معه بشأن احتياجات الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وتابع أن مجلس الإدارة حاليا يرغب في تجديد تعاقد عدد من اللاعبين الذي اقترب عقدهم من الانتهاء، مشددا أن ما حدث مع فرجاني ساسي نجم الفريق السابق لن يتكرر مرة أخرى.

وأكمل أن الأولوية ستكون للاعبين الباقي في عقدهم موسم أو اثنين على أن يتم التجديد للجميع خلال الفترة المقبلة

تقرير تونسي عن قرب تولي كارتيرون قيادة الترجي



أكد تقرير تونسي، على صعوبة تعاقد نادي الترجي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بسبب الشرط الجزائي الضخم الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية تونسية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى دخول نادي الترجي، في مفاوضات للتعاقد مع باتريس كارتيرون، خلفا لـ معين الشعباني.

وذكر موقع “ football tunisien"، أن هناك العديد من العوامل التي تؤكد صعوبة تدريب كارتيرون لفريق الترجي في الفترة الحالية، أولها وجود شرط جزائي ضخم في عقده مع الزمالك، لا يستطيع الترجي سداده، كما أن المدرب الفرنسي لا يستحق دفع هذا المبلغ من أجل التعاقد معه، خاصة وأن نتائجه في الفترة الأخيرة لم تكن رائعة.

وأضاف التقرير التونسي، أن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها التعاقد مع باتريس كارتيرون، هو فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، لكن هذا يبدو أمرا صعبا، لأن الزمالك لن يقدم خدمة للترجي، خاصة بعد توتر العلاقة بين الناديين في الفترة الأخيرة.