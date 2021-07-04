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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تغذية: زيت كبد الحوت يزيل الأحماض الضارة

الدكتور أكرم غانم
الدكتور أكرم غانم

قال الدكتور أكرم غانم، المستشار الطبي لشركة أى أم دى، إن فيتامين دال الموجود فى كلوسيز يقوم بطرد السموم بالجسم، بالإضافة إلى أن الأوميجا 3 يقوى كرات الدم البيضاء.


وأضاف "غانم" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأوميجا 3 الموجودة فى كلوسيز يقوم بعمل حيوية للجهاز الهضمي، موضحا أن فيتامين ألف يقوى الأغشية المخاطية، حيث أن كل تلك الأشياء تقوم بتقوية المناعة.

 

وفى سياق آخر، قال الدكتور أكرم غانم ،مستشار طبي ، إن أوميجا 3 يشمل على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تزيل الأحماض الضارة والتي تتخلق من الأكل، ولكن  زيت كبد الحوت لا بد من تناوله لأنه يزيل الأحماض الضارة.

 

وأشار أكرم غانم خلال لقائه مع برنامج “سفرة وطبلية”  المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تُساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل تشكُّل جلطات الدم، وتراكم الدهون الثلاثيّة في الدم، كما تُساهم في التقليل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم وحماية القلب، والأوعية الدمويّة؛ لامتلاكها خصائص مُضادة للالتهابات، كما أنها تُساهم في التقليل من أمراض الشرايين التاجية.

 

ونوه المستشار الطبي الدكتور أكرم غانم  الى أن المكملات الغذائية مصدر طبيعي لزيت كبد الحوت وتحتوى على فيتامين أ ، د ، واوميجا 3 ، والذى يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم والفيتامينات والأحماض الدهنية.

وأشار الدكتور أكرم غانم إلى أن فيتامين أ يُعدّ من الفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز المناعي، ونموّ العظام، ويُعدُّ مُهمًّا أيضًا للرؤية الليلية، والنموّ الخلوي، ولتحسين وظائف الخصيتين والمبيض.

 

وتابع المستشار الطبي الدكتور أكرم غانم  أن فيتامين د يُساهم في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، بالإضافة إلى أنّه يُساعد على الحفاظ على مستوى الكالسيوم والفوسفات في الدم ، والمُساعدة على نمو الخلايا، وتحسين وظائف الجهاز العصبي العضلي، والجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره كمُضاد للالتهابات ومضاد للاكتئاب.

 

أوميجا 3 المكملات الغذائية مشاكل القلب جلطات الفيتامينات

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