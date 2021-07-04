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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مقتل 4 مصريين .. النيران تلتهم غابات لارنكا القبرصية

صدى البلد

عثر على أربع جثث متفحّمة، يعتقد أنها لمصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق بالغابات لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية، اليوم الأحد.

وقال نيكوس نوريس للصحفيين الأحد: «توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات (القتلى)... تدل جميع المؤشرات إلى أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ الأمس (السبت)»، مضيفاً أنه يُعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الأحد في تغريدة «إنها مأساة»، مضيفاً أنه «أكبر حريق منذ عام 1974» الذي شهد انقسام الجزيرة بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي. 

وأضاف أن الحريق أدى إلى «سقوط وفيات» وأتى على ممتلكات وغابات، مشيراً إلى أن «الحكومة ستقدّم مساعدات فورية إلى الضحايا وعائلاتهم».

مساعدات خارجية
وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان للتصدي للنيران وإن إيطاليا تعتزم أيضاً إرسال رجال إطفاء. 

وأضافت المفوضية في بيان أن القمر الصناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي جرى تفعيله أيضاً لتقديم خرائط تقييم الأضرار للمناطق المتضررة.

وكان الاتحاد الأوروبي أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي.
 

السفارة المصرية في قبرص تنهي إجراءات عودة جثامين المصريين الأربعة وتتابع التحقيقات في الحادث

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