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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. القبض على سائق انطلق بسيارته تسلا وهو نائم

سائق تسلا وهو نائم
سائق تسلا وهو نائم

انتشرت مؤخرا خاصية القيادة الذاتية في معظم طرازات السيارات الكهربائية للماركات المختلفة حول العالم، ولكن ما زال هناك بعض المشاكل الفنية والتقنية تمنع من القيادة الذاتية بنسبة 100%، التي لم تصل حتى يومنا هذا إلى مستواها الرابع.

 

ولكن يقوم العديد من أصحاب هذه السيارات بالاعتماد على السائق الآلى، مما يدفعهم إلى تحمل غرامات، قد تصل إلى القبض عليهم، بجانب تعرضهم إلى حوادث شديدة، وهذا ما فعله سائق سيارة تسلا موديل 3 بـ ولاية ويسكونسن الأمريكية.

 

ولكن تم تغريم سائق السيارة تسلا موديل 3  بولاية ويسكونسن الأمريكية مؤخراً بعد أن رصدته الشرطة وهو يقود سيارته على الطريق السريع أثناء نومه، حيث تلقت الشرطة مكالمة بخصوص الرجل النائم خلف عجلة قيادة سيارة تسلا موديل 3.

 

وقام أحد رجال الشرطة بتصوير مقطع فيديو يوضح كيفية إلقاء القبض على هذا الشخص الذى انطلق بجانبهم بسيارته التسلا، وهو قد أغلق عينه وأنزل رأسه لأسفل.

 

وتقول شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن ضباط الشرطة فشلوا في إيقاظ السائق لمسافة 3.5 كلم تقريباً، واستمر في القيادة على الطريق السريع بسرعة 132 كلم/سا، ثم سار الضباط بجانب السيارة وسلطو الأضواء عليها وأشعلوا صفارات الإنذار، ليتوقف السائق أخيراً ويركن سيارته على جانب الطريق السريع.

 

وبعد إيقاف السائق ووقوفه بجانب الطريق نفى مراراً أنه كان نائماً أثناء القيادة على الرغم مما رآه الضباط، وتؤكد السلطات بعد ذلك أن السائق لديه ميزة "Navigate on Autopilot" في سيارته، والتي يُمكنها قيادة السيارة ذاتياً على الطرق السريعة.

القيادة الذاتية السيارات الكهربائية ولاية ويسكونسن الأمريكية تسلا سيارة تسلا تسلا موديل 3

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