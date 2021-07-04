كل ما تريد معرفته عن ترخيص البناء.. مدة استخراجه والأوراق المطلوبة والارتفاعات المسموح بها

وزارة التنمية المحلية:

اليوم المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات تراخيص البناء

60 يوما مدة استخراج ترخيص البناء

لا تسرى اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية

تسليم بيان الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام

لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني

تبدأ اليوم المراكز التكنولوجية في المحافظات في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول علي تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة.

وأعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، البدء في فتح المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات اليوم الأحد لاستقبال طلبات تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى اقرتها أجهزة الدولة.

وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه كان من المفترض أن يتم فتح باب التقديم لتراخيص البناء في المحافظات في الأول من يوليو الجاري، لكن مع وجود إجازة رسمية يوم الخميس الماضى وأمس السبت، سيتم فتح باب التقديم للحصول على تراخيص البناء اليوم الاحد مع اول يوم عمل بعد انتهاء الاجازات الرسمية.

يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

بيان صلاحية الموقع للبناء..

وكشفت وزارة التنمية المحلية، عن كيفية الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء ضمن اشتراطات البناء الجديدة ،يتقدم المواطن الى المركز التكنولوجى للمدينة او الحى محل العقار للحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به صورة تحقيق الشخصية ورسم كروكى للموقع ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحى وكشف الاحداثيات.



وأوضحت الوزارة انه يتم تسليم بيان الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكى وكشف الاحداثيات بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لقانون البناء.



وعن كيفية الحصول على رخصة بناء ،لابد من العقد المشهر كشرط أساسي للتقديم للتراخيص ،حيث يتقدم المواطن الى المركز التكنولوجى للمدينة او الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به صورة تحقيق شخصية وصورة العقد المشهر وصورة من بيان الصلاحية على ان يطلع المسئول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة.



يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس او مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة وكذا التعاقد مع مهندس او مكتب هندسى او بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وكذا أصل بيان الصلاحية واصل العقد المشهر.



يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجى وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن على ان يكون الملف مستوفى كافة المستندات.



يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام .



يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم الملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجى لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.



حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقا للطلب المعد لذلك على ان يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجى ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الاعمال على ان يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال الى المركز التكنولوجى.



حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغالات للمركز التكنولوجى والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات الى جهات المرافق المختلفة .

الاستثناءات

واوضحت وزارة التنمية المحلية ان اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة في المدن والاحياء، موضحة وجود عدد من الاستثناءات لا تسرى عليها هذة الاشتراطات ، منها المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كسكن كل المصريين والاسكان البديل والاسكان الاجتماعى والاراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضى القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .



ونوهت الوزارة بأن اشتراطات البناء الجديدة تسري على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.



وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية ،و لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

الارتفاعات المحددة

وحددت وزارة التنمية المحلية الارتفاعات المحددة فى منظومة اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص، حيث أكدت ضرورة عدم الاخلال بالضوابط الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.

ارتفاعات المبانى السكنية المطلة على الشوارع :



- اذا كان عرض الشارع أقل من 8 متر يصبح اقصى ارتفاع 10 متر والحد الأقصى لارتفاع الأدوار ارضى + 2 .

- اذا كان عرض الشارع من 8-12 متر يصبح اقصى ارتفاع 13 متر والحد الأقصى لارتفاع الأدوار ارضى + 3 .

- اذا كان عرض الشارع اكبر من 12 متر يصبح اقصى ارتفاع 16 متر والحد الأقصى لارتفاع الأدوار ارضى + 4.



وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.



اما مساحات قطع الأرض ونسب البناء عليها فقد حددتها اشتراطات البناء الجديدة كالآتى:



- قطع الأراضي التى مساحتها حتى 175 متر يتم البناء عليها بنسبة 100% وبدون ردود.



- قطع الأراضي التى تزيد مساحتها حتى 175 متر يتم البناء عليها بنسبة 70% كحد اقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى من جانب واحد على الأقل بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر.



- لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.



- الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر.



- الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

وعن أماكن انتظار السيارات، أوضحت اشتراطات البناء الجديدة أنه يجب الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.