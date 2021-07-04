محافظ بنى سويف يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة قسطرة القلب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى التأمين الصحي بتكلفة تزيد عن 15 مليون جنيه ، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد يحيى مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، ، والدكتور شهاب الدين صلاح مدير مستشفى التأمين الصحي، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف

وتفقد المحافظ وحدة القسطرة بعد افتتاحها بتكلفة 7.4ملايين جنيه،وتم تجهيزها بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية،والتي ستسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المرضى خاصة وأن المستشفى يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من خدمات التأمين الصحي،حيث يقوم على تشغيل الوحدة أطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بني سويف،وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الفرع والكلية،في مجال تلبية احتياجات المستشفى من الأطباء من أعضاء هيئة التدريس، لاسيما في التخصصات غير المتوافرة، على مستوى عيادات التأمين بالمحافظة

كما تفقد المحافظ تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 7.8 مليون جنيه ويعد من أحدث الأجهزة الطبية على مستوى المحافظة ، ويمثل إضافة كبيرة لمنظومة الخدمات التي يقدمها المستشفى،حيث يتميز الجهاز بمواصفات فائقة الجودة "160 مقطع"، ويعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى وحالات الاشتباه بفيروس كورونا،بجانب تفقد سيارة الإسعاف الجديدة التي تم دعم المستشفى بها وتعتبر واحدة من ضمن 5 سيارات حديثة على مستوى الجمهورية مجهزة ومزودة بجهاز تنفس صناعي تمكنها من نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات القاهرة

الدولة تولي اهتمام كبير بالرعاية الصحية

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح الوحدة وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية،كإضافة قوية لمنظومة الخدمات التي يقدمها مستشفى التأمين الصحي التي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي ، مؤكداً على أن الدولة تولى قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين ، خاصة مع توجيه بوصلة التنمية للصعيد

من جانبه أشار مدير عام فرع التأمين الصحي أن افتتاح وحد القسطرة القلب وجهاز الأشعة المقطعية يأتي ضمن خطة الهيئة بتحسين منظومة الخدمات للمنتفعين من نظام التأمين الصحي، وذلك من خلال دعم وتزويد المستشفى بتلك الأجهزة والمعدات، مشيرا إلى أنه قد تم بدء تشغيل وحدة قسطرة القلب بالتزامن مع بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية، وبعد طرح والإعلان عن مشروع تطوير المرحلة الخامسة لمبنى الأورام والمناظير واستلام سيارة إسعاف جديدة