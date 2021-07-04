٢٤ يوليو.. الحكم على أستاذ جامعي للتنمر علي الإعلامى أحمد موسى

حددت محكمة جنح الهرم برئاسة القاضي مراد عبد الحي، جلسة ٢٤ يوليو الحالي لإصدار حكمها في القضية التي أقامها الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج “علي مسئوليتي” علي قناة صدي البلد ضد المتهم أيمن منصور ندا الأستاذ بجامعة القاهرة لقيامه بالتنمر والسب والقذف.

وكان الإعلامى أحمد موسى، أتخذ إجراءات قانونية ضد المتهم أيمن منصور ندا وكلف المحامي عمر الأصمعي بإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة الهرم.

وقدم المحامي عمر الأصمعي، كافة المستندات من مقالات تحوي جرائم التنمر والسب والقذف وتداولت محكمة الهرم برئاسة القاضي مراد عبد الحي القضية حيث استمعت لدفاع الإعلامى أحمد موسى ودفاع المتهم، وحجزت اليوم القضية للنطق بالحكم.