تنظيم ندوات ومسابقات رياضية وثقافية بمراكز الشباب في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع الشباب والرياضة والاهتمام بكافة ما يتعلق بهذا الأمر وذلك طبقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بممارسة الشباب للرياضة والحفاظ على صحتهم ودعوتهم للمشاركة في الندوات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتوعوية خاصة التي تنمي روح الإنتماء والمواطنة والمشاركة الفعالة والايجابية مشيداً بما تقدمه مديرية الشباب والرياضة من أعمال وتنفيذ لخطط وبرامج تعمل على تنمية القدرات الشبابية وإستغلال طاقاتهم بشكل لائق وسليم وذلك بتنظيم عدد من الندوات والمسابقات والمهرجانات الرياضية والتثقيفية والدينية فضلاً عن المعسكرات الكشفية لفرق الجوالة وبرامج تنمية المهارات الحياتية وغيرها.



وقال اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه تم وضع وتنفيذ خطة متكاملة سواء في قطاع ( الشباب ، الرياضة ، الطلائع ، ذوي الاعاقة ...) وغيرها خلال شهر مايو الماضي موضحاً إنه تم تنظيم مسابقة دينية مع الشباب بمركز شباب ناصر بمدينة ناصر بمشاركة 44 شاب ، وتنظيم معسكر كشفي لفرق الجوالة بالمخيم الكشفي بمشاركة 150 شاب فضلاً عن تنظيم يوم ترفيهي لأعضاء مراكز الشباب بنادي أسيوط الرياضي بمشاركة 35شاب بالاضافة إلى تنفيذ برنامج مشواري للمهارات الحياتية خلال الشهر بـ 550 شاب داخل مراكز الشباب المختلفة مشيراً إلى تنفيذ برنامج مهارات حياية للطلائع لـ 150 شاب بمركزي شباب أبنوب ونزلة عبداللاه وبرنامج تنشئة وطنية لـ 50 شاب بمركز شباب ناصر.



وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضية بأسيوط بأنه تم تنفيذ يوم رياضي ترفيهي لذوي القدرات والهمم بالتعاون مع ادارة الشباب بالمديرية لـ 20شاب بنادي أسيوط الرياضي ودورة تدريبية عبر برنامج مايكروسوفت "جسور الأمل" بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة لـ 40 فرد مضيفاً إنه تم تنظيم دوري رياضي مع احدى المناطق (كرة اليد) لـ 130 بنادي أسيوط الرياضي ، وتنفيذ مهرجان رياضي لمرضى السرطان بمعهد الأورام ، وتنظيم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي واعدين وأبطال واعدين (جودة ، مصارعة ، ملاكمة ، رفع اثقال ، تايكندو ، سلة) طوال العام لعدد 105 لاعب وذلك بنادي الشبان المسلمين ونادي أسيوط الرياضي ونادي ابوتيج ونادي الشبان المسيحية وذلك طوال عام واستمرار العمل للمشروع القومي للرواد رجال لـ 150فرد بمركز شباب الواسطى واستمرار العمل للمشروع القومي لرياضة المرأة لـ 125فرد بنادي الشباب المسلمين ونادي ناصر.

كما تم تنفيذ حفل انطلاق الشعلة الأولمبيات الطفل المصري بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.