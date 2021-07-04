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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقوط طائرة عسكرية

لقطات جديدة من انفجار طائرة عسكرية فلبينية

انفجار طائرة عسكرية
انفجار طائرة عسكرية فلبنية

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بعد تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية كانت تقل جنودا عند هبوطها واشتعلت فيها النيران.

 

ووفقاً لحصيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث قبل وقت قصير من ظهر اليوم، الأحد، في قرية بانجكال في بلدة باتيكول الجبلية في مقاطعة سولو الجنوبية، حيث أخطأت الطائرة المدرج، وفقا لمسئول.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ 40 جريحا وجرحا وانتشال 17 جثة.

 

وقال وزير الدفاع دلفين لورنزانا في بيان إن عمليات الإنقاذ جارية، مضيفًا أن 92 شخصًا كانوا على متن طائرة النقل لوكهيد سي -130 هيركوليس.

 

 

كانت الطائرة C-130 واحدة من طائرتين سابقتين من الولايات المتحدة، وسلمت طائرات القوات الجوية إلى الفلبين كجزء من المساعدة العسكرية هذا العام.


وقال إن من بين ركاب الطائرة ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم والبقية من أفراد الجيش، فيما  نجا الطياران لكنهما أصيبتا بجروح خطيرة. 

 

وقال قائد الجيش سيريليتو سوبيجانا إن الطائرة "فوتت المدرج في محاولة لاستعادة السلطة".

 

وقال المتحدث العسكري، العقيد إدجارد أريفالو، إنه لا يوجد مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة، لكن التحقيق في الحادث لم يبدأ وإن الجهود تركز على الإنقاذ والعلاج.

 

وقع الحادث في أقصى جنوب الدولة الأرخبيل، حيث يخوض الجيش حربا طويلة ضد متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.
 

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