طريقة عمل سلطة البطيخ للشيف غادة التلي

الأحد 04/يوليو/2021 - 04:44 م 7/4/2021 4:44:00 PM

تعد سلطة البطيخ من الأكلات الأساسية فى الحر الشديد فهى وجبة خفيفة ولذيذة ومنعشة وتخفض من حرارة الجسم فضلا عن سهولة تحضيرها.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة البطيخ بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة

مقادير سلطة البطيخ



بطيخ

جبنة بيضاء مكعبات

نصف كوب زيتون أسود مفروم

1 بصل أحمر مفروم

زيت زيتون

ورق نعناع

أزهار مجففة

طريقة تحضير سلطة البطيخ

* يغسل البطيخ جيدا ثم يوضع فى الثلاجة من 3 ساعات تقريبا ثم يقطع البطيخ مثل الأكواب

* يخلط البطيخ مع الزيتون المفروم والبصل المفروم ويوضع بداخل أكواب البطيخ

* تقدم سلطة البطيخ مزينة بالنعناع وأزهار مجففة ​ع العيش البلدى