عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة البطيخ للشيف غادة التلي

سلطة البطيخ
سلطة البطيخ

تعد سلطة البطيخ من الأكلات الأساسية فى الحر الشديد فهى وجبة خفيفة ولذيذة ومنعشة وتخفض من حرارة الجسم فضلا عن سهولة تحضيرها.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة البطيخ بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة

في موسمه.. نصائح اختيار بطيخ لذيذ قبل شرائه

حَمار وصفار وحلاوة.. عمرو أديب يظهر بـ بطيخ أصفر على الهواء.. فيديو

مقادير سلطة البطيخ
 

بطيخ

جبنة بيضاء  مكعبات

نصف كوب زيتون أسود مفروم

 1 بصل أحمر مفروم 

زيت زيتون

 ورق نعناع

 أزهار مجففة 
طريقة تحضير سلطة البطيخ
* يغسل البطيخ جيدا ثم يوضع فى الثلاجة من 3 ساعات تقريبا ثم يقطع البطيخ مثل الأكواب

* يخلط البطيخ مع الزيتون المفروم والبصل المفروم ويوضع بداخل أكواب البطيخ

* تقدم  سلطة البطيخ مزينة بالنعناع وأزهار مجففة ​ع العيش البلدى 

 

سلطة البطيخ الشيف غادة التلى حرارة الجسم الحر الشديد طريقة عمل سلطة البطيخ

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة للشيف شربيني

حيل للقلى بدون زيت.. قدمي السمبوسك بخطوات سهلة وسريع

طريقة عمل الشركسية بأسهل الخطوات

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل سلطة الدجاج بالمايونيز

ترشيحاتنا

بالقانون.. 10 خطوات لحماية عقارك من الإزالة وشرط واحد لقبول طلب الترخيص| تفاصيل

تأجيل أولى جلسات محاكمة مفتى النصرة في قضية "جند الأقصى"

حقيقة مشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي في الجزء السادس من الكبير قوي"خاص"

شاهد.. القبض على سائق انطلق بسيارته تسلا وهو نائم

احذفها فورا.. جوجل تزيل 9 تطبيقات خطيرة تسرق كلمات مرور الفيسبوك

لقطات جديدة من انفجار طائرة عسكرية فلبينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

بسبب كورونا.. مصادر: تأجيل انتخابات الأندية لعام 2022

بالقانون.. 10 أفعال تفقدك الجنسية المصرية

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

بدء تراخيص البناء.. اعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاجل.. الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ