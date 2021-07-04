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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. روان بن حسين تخطف الأنظار عبر انستجرام

روان بن حسين
روان بن حسين

حرصت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها من إجازتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 


وظهرت الفنانة روان حسين في الصورة بإطلالة كاجوال مرتدية توب أنيق باللون الأبيض، ونسقت معه ببنطال جينز ومكياج مميز وشعر منسدلا علي كتفيها بطريقة ساحرة، وعلقت روان قائلة: "يبدوا وكأنه حلم"، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وطرحت الكويتية روان بن حسين مؤخراً، أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 


أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري. 


يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.


وأعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها. 

 
وتواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

 

وذكرت العديد من التقارير أن طليق روان بن حسين اتهمها أيضا بإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن. 

 
وردت محامية روان بن حسين: " روان تعيش في دبي، وهي حاليًا هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة".

 

روان بن حسين إطلالة كاجوال تخطف الأنظار عبر انستجرام نجمة السوشيال ميديا الكويتية التواصل الاجتماعي

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