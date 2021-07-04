أخصائي نفسي : ضحية التنمر معرض للانتحار لهذا السبب

قالت وفاء شلبي ، أخصائي نفسي ، إن الأشخاص المتنمرين يتعمدون تسليط كلامهم الحاد على الأشخاص الضعيفة أو المؤدبة ، على الرغم أنها ليست صفات سيئة ، ولكتها عيب مرضي في تفسير الصفات لدى المتنمر.



وتابعت وفاء شلبي ، خلال لقائها لـ برنامج "ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المجتمع المصري يحتاج لتفعيل قانون ضد التنمر ، لافتة إلى أن التنمر قد يصل أحيانا إلى الانتحار لدى الضحايا ، خاصة من لديهم ميول انتحارية.

وأشارت فهمي ، إلى أن ضحية التنمر من الممكن أن تكون مميزة عن الشخص المتنمر بذاته ، ومن الممكن أن يكون تنمره على الغير نابع من الغيرة من شيء ما لا يمتلكه ، فيحولها لمادة من السخرية .

وأضافت أن الشخص المتنمر من الممكن أن يمارس التنمر على شخص شكله جذاب ، أو لديه الكثير من المميزات ، وليس فقط من لديه عيوب .

ولفتت إلى أن هناك وعي مؤخرا بخطورة التنمر ، على الرغم من أن المجتمع كان يتعامل مع تلك الظاهرة على أنها تندرج تحت مسمى " خفة الدم " .