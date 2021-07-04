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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحرش بطفلة أوسيم.. المتهم ابتز والدتها بـ 40 حكم قضائي و20 جنيها أجرها اليومى

واقعة تحرش
واقعة تحرش

كشفت تحريات الاجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة في واقعة تحرش موظف بطفلة داخل مكتبه بأوسيم حيث القت قوات الأمن القبض على والدة الطفلة بعدما تبين صدور ٤٠ حكما قضائيا ضدها لصالح المتهم. 

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وأضافت التحريات أن والدة الطفلة عجزت عن دفع مبلغ مالي قيمة أجهزة كهربائية قامت بشرائها من المتهم بالتحرش بابنتها، فقدم الأخير الشيكات والإيصالات للجهات القضائية، وأصدرت ضدها 40 حكما قضائيا بموجب الشيكات.

وتم ضبط الأم بعد أن تبين صدور أحكام قضائية ضدها، وعرضها على الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحكام.

واعترفت والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق، بالأحكام الصادرة ضدها، مشيرة إلى أنها تعمل لدى المتهم، المتحرش بطفلتها، مقابل 20 جنيهًا في اليوم؛ لكي تتمكن من الإنفاق على ابنتها بعد وفاة زوجها، وأنها قامت بشراء أجهزة كهربائية من المتهم، وعجزت عن سداد القيمة المالية؛ مما دفعه لتقديم الشيكات والإيصالات للمحاكم، وطلب منها العمل لديه بـ20 جنيهًا في اليوم مقابل عدم الإبلاغ عنها وتسديد قيمة المديوينات، وفوجئت بأنه يتحرش بابنتها مستغلًا غيابها اثناء جمعها الايراد والايصالات من عملاء مكتب المتهم.
وتجري النيابة العامة بأوسيم، التحقيق في واقعة التحرش بطفلة وهتك عرضها داخل مكتب في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وجاء ذلك في أعقاب تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه شخص فى العقد الرابع من عمره، وهو يتحرش بطفلة، داخل مقر شركة للهواتف المحمولة بأوسيم.

وقالت الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، إن والدتها، تعمل طرف المتهم بشركة تجارة الهواتف المحمولة، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، واستغل وجودها بمفردها لبضع دقائق، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، مبررة عدم الإبلاغ حرصاً على والدتها، "خفت أقول لأمي".

فيما اعترف المتهم بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، مضيفا بأنه استدرج المجني عليها أثناء حضورها مع والدتها للعمل بالشركة، وقام بارتكاب فعلته، ومازالت التحقيقات مستمرة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفي مقطع الفيديو، وتبين من الفحص أن المجني عليها (طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم)، والمتهم "يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز". حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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