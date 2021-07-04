إصلاح خط طرد محطة صرف صحي شبرامنت بالجيزة| تفاصيل

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي شبرامنت قطر ٦٠٠مم.

وكان خط طرد محطة شبرامنت الرئيسية، تعرض لكسر مفاجئ، فجر اليوم والذي أدى لتوقف المحطة الأمر الذي استلزم قطع المياه بالقرية للتمكن من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت أسرع.



وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن فريق الصيانة تمكن من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي، مشيراً إلي أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وسيارة السيول لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر مما أدي إلي سهولة الحركة المرورية، كما تم الدفع بسيارات مياه نقية في الأماكن التي انقطعت عنها المياه إلي أن تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

كما وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية قياس مؤشرات الأداء لمختلف الإدارات الفنية والإدارية لتطوير الأداء وتحسين منظومة العمل وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ونظمت إدارة دعم النزاهة بالشركة القابضة،بالتعاون مع القطاع التجاري، ولجان من القطاعات التجارية ودعم النزاهة ببعض الشركات التابعة، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آلية تنفيذ دليل الاجراءات التجارية الموحدة.

وعقدت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية اجتماعها الأول للجنة المشكلة برئاسة المحاسب حسين حمدى رئيس القطاع المالى والتجارى بالدقهلية، وممثلين من القطاع التجارى ومراكز خدمة العملاء وادارة دعم النزاهة بشركة الدقهلية، لتفعيل وتنفيذ الاجراءات الوارده بالخطط التنفيذية لعمليات دعم النزاهة للشركة القابضة وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بها.

وشارك فى الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ابراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة، والذى أشاد بالدور الملحوظ الذى تقوم به اللجنة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء ورفع جودة الخدمات بمراكز خدمة العملاء، وبحضور كلا من غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية وأحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، ومديرى ادارات دعم النزاهة بشركات الغربية وصرف الاسكندرية وأعضاء اللجنة.

وأشار المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أهمية تفعيل دليل الإجراءات وسرعة تنفيذ الإجراءات الواردة بالخطط التنفيذية وقياس المردود الخاص بتلك الإجراءات على أن يتم التنفيذ بشكل تجريبى فى بعض مراكز خدمة العملاء تمهيدا لتعميم تلك الإجراءات على جميع مراكز خدمة العملاء، فى إطار تنفيذ توجيهات الشركة القابضة لـ مياة الشرب والصرف الصحى.