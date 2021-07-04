شاهد| تحطم طائرة عسكرية في الفلبين ومصرع 45 شخصا

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة تحطم طائرة عسكرية في الفلبين.

أعلن رئيس أركان الجيش الفلبيني، اليوم الأحد، أن طائرة عسكرية تقل 85 شخصا على الأقل تحطمت في جنوب الفلبين يوم الأحد.



وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، صرح الجنرال سيريليتو سوبيجانا بأنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصا من حطام الطائرة المحترق سي -130 التي تحطمت اثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في اقليم سولو في الفلبين.

وقال سوبيجانا: "المستجيبون موجودون في الموقع الآن، ونحن نصلي حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح".

عدد الضحايا



وأشارت "روسيا اليوم"، أن وزارة الدفاع الفلبينية، أعلنت أن حصيلة القتلى بتحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد اليوم الأحد ارتفعت إلى 45 شخصا.



وأوضحت "روسيا اليوم"، أنه في حصيلة سابقة قال العميد في الجيش الفلبيني ويليام لورينزو، إن الكارثة أدت إلى مقتل 29 شخصا وفقدان 17 آخرين، فيما نقل 50 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا أن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تحطمت بعدما لم تتمكن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

وقع الحادث على بعد كيلومترات قليلة من مطار جولو بإقليم سولو في أقصى جنوب البلاد، حيث كان يخوض الجيش حربا طويلة في مواجهة متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.

واستبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو وجود مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة، لكنه قال إن التحقيق في الحادث لم يبدأ وإن الجهود تركز على الإنقاذ.

