شيكو يداعب جمهوره فى عيد ميلاده.. ويعلق: صورتي من 41 سنة متغيرتش

احتفل الفنان هشام محمد الشهير بـ شيكو، بعيد ميلاده الـ 41، وداعب جمهوره بصورة له نشرها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق شيكو قائلا: “صورتي من ٤١ سنة متغيرتش”.

ويحتفل الفنان هشام محمد الشهير بـ شيكو اليوم، الأحد، بعيد ميلاده 41.

وشيكو ممثل وكاتب سيناريو ولد في 4\7\1980 في محافظة القاهرة، وبعد إتمامه الثانوية العامة انتسب إلى كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وأثناء دراسته الجامعية أسس فرقة فنية باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، وكان هدفها السخرية من الأفلام السينمائية ولكن بطريقه مضحكة، ومن أشهر ما قدمته الفرقة هو فيلم بعنوان “رجال لا تعرف المستحيل” وذلك في عام 2002 وكانت بداية انطلاقه.



شارك شيكو عام 2006 في بطولة مسلسل “أفيش وتشبيه” بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد اللذين أعدوا السيناريو والحوار للمسلسل، ويقدم المسلسل بطريقة ساخرة أعمال السينما المصرية، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة وأحمد عمرو ومن انتاج محمد حفظي.

بنات وموتوسيكلات

شارك شيكو عام 2008 في فيلم بنات وموتوسيكلات وحده بدون شركائه المعتادين أحمد فهمي وهشام ماجد.

تدور احداث الفيلم حول مجموعة من الشباب والفتيات تجمعهم مسابقة لركوب الدراجات النارية.

ورقة شفرة

شارك شيكو في عام 2008 في فيلم “ورقة شفرة”، ويعد هذا الفيلم من أهم الأعمال في مسيرته الفنية، حيث نجح الفيلم نجاحا مبهرا، وحاز أيضا على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة، الفيلم من تأليف أحمد فهمي وهشام ماجد ومن اخراج أمير رمسيس.



سمير وشهير وبهير

شارك شيكو في عام 2010 بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد في فيلم “سمير وشهير وبهير” الذي نجح نجاحا كبيرا، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول ثلاثة إخوة لنفس الأب، تجبرهم الظروف على السفر عبر الزمن، والفيلم من تأليف الثلاثي ومن إخراج معتز التوني.

بنات العم

في عام 2012 شارك شيكو في بطولة فيلم “بنات العم”، بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ثلاثة بنات تصيبهن لعنة فيتحولن إلى رجال ثم يحاولن طول أحداث الفيلم فك هذه اللعنة، الفيلم من تأليف شيكو وسيناريو وحوار أحمد فهمي ومن إخراج أحمد سمير فرج.



الرجل العناب

شارك الفنان شيكو عام 2013 في مسلسل “الرجل العناب” مع أحمد فهمي وهشام ماجد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي وخيال علمي، المسلسل من تأليف الثلاثي وإخراج شادي علي.



الحرب العالمية الثالثة

شارك شيكو عام 2014 في فيلم الحرب العالمية الثالثة بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد، وتدور أحداث الفيلم في متحف شمع، حيث يضم المتحف مجموعة تماثيل لأشهر شخصيات التاريخ وترجع هذه الشخصيات إلى الحياة بحلول الليل وتتجول داخل المتحف، الفيلم من تأليف الثلاثي وسيناريو وحوار مصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج أحمد الجندي.

حملة فريزر

في عام 2016 قام شيكو ببطولة فيلم “حملة فريزر” مع هشام ماجد وبيومي فؤاد، وتدور أحداث الفيلم حول التغيرات النمناخية التي حدثت في مصر وحولتها إلى صقيع تام، الفيلم من تأليف شيكو هشام ماجد وسيناريو وحوار ولاء شريف، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

قلب أمه

شارك شيكو في عام 2018 في فيلم “قلب أمه” بجانب هشام ماجد وحقق الفيلم نجاحا باهرا، وتدور أحداث قصة الفيلم في إطار كوميدي حول قصة بلطجي وزعيم عصابة يتعرض لحادث وتجرى له عملية زرع قلب لسيده، الفيلم من تأليف شيكو وهشام ماجد، الفيلم من إخراج عمرو صلاح.

خلصانة بشياكة

شارك شيكو في بطولة المسلسل الشهير “خلصانة بشياكة” عام 2017 بجانب أحمد مكي وهشام ماجد، وتدور أحداث المسلسل حول صراع بين الرجل والمرأة أدى إلى حرب عالمية ثالثة وفناء معظم البشر، المسلسل من إخراج هشام فتحي.



اللعبة 1

في عام 2020 شارك شيكو في مسلسل “اللعبة” مع هشام ماجد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول منافسه مستمرة بين صديقين، المسلسل من إخراج معتز التوني.

اللعبة 2- ليفيل الوحش

من إنتاج عام 2021، وشارك شيكو البطولة في المسلسل هشام ماجد، والمسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل اللعبة، ومن إخراج معتز التوني.