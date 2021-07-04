أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. صور

حرص الفنان احمد الفيشاوي علي مشاركة جمهوره صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر احمد الفيشاوي من داخل أحد صالات الجيم بصحبة مجموعة من أصدقائه وهو يستعرض لياقته البدنية ، وعلق قائلاً: "هنا يأتي الرجال بالسواد ⚫ ". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.



وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، احمد الفيشاوي ،وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.



ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.



وتدور قصة الفيلم حول عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسين عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.



وطرح الفنان احمد الفيشاوي مؤخراً أغنيته الجديدة "الحرية" وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، “تراك الحرية إهداء لروح الفنان سمير غانم".



وأثار كليب أغنية الفنان احمد الفيشاوى التى تحمل اسم "نمبر 2" حالة من الجدل الواسع فور طرحها منذ شهور واتجهت الأنظار إلى الحرب الشرسة التى تجمع بين الفيشاوى الصغير ومحمد رمضان بعد حالة التحدى التى طفت على السطح منذ إعلان الأول عن هذه الأغنية.

وينتظر الفيشاوي عرض فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.