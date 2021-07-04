عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. صور

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي

حرص الفنان احمد الفيشاوي علي مشاركة جمهوره صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر احمد الفيشاوي من داخل أحد صالات الجيم بصحبة مجموعة من أصدقائه وهو يستعرض لياقته البدنية ، وعلق قائلاً: "هنا يأتي الرجال بالسواد ⚫ ". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.


وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.

 

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، احمد الفيشاوي ،وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.


ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.


وتدور قصة الفيلم حول عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسين عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.


وطرح الفنان احمد الفيشاوي مؤخراً أغنيته الجديدة "الحرية" وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، “تراك الحرية إهداء لروح الفنان سمير غانم".


وأثار كليب أغنية الفنان احمد الفيشاوى التى تحمل اسم "نمبر 2" حالة من الجدل الواسع فور طرحها منذ شهور واتجهت الأنظار إلى الحرب الشرسة التى تجمع بين الفيشاوى الصغير ومحمد رمضان بعد حالة التحدى التى طفت على السطح منذ إعلان الأول عن هذه الأغنية.

وينتظر الفيشاوي عرض فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.

احمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية في الجيم صالات الجيم صورة جديدة

ترشيحاتنا

بالقانون.. 10 خطوات لحماية عقارك من الإزالة وشرط واحد لقبول طلب الترخيص| تفاصيل

تأجيل أولى جلسات محاكمة مفتى النصرة في قضية "جند الأقصى"

حقيقة مشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي في الجزء السادس من الكبير قوي"خاص"

شاهد.. القبض على سائق انطلق بسيارته تسلا وهو نائم

احذفها فورا.. جوجل تزيل 9 تطبيقات خطيرة تسرق كلمات مرور الفيسبوك

لقطات جديدة من انفجار طائرة عسكرية فلبينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

بسبب كورونا.. مصادر: تأجيل انتخابات الأندية لعام 2022

بالقانون.. 10 أفعال تفقدك الجنسية المصرية

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

بدء تراخيص البناء.. اعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

شروط استخراج بطاقة تموين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاجل.. الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ