حقيقة مشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي في الجزء السادس من الكبير قوي"خاص"

علم صدى البلد أن النجم أحمد مكي والفنانة أسماء أبو اليزيد ، سيجمعهم عمل جديد وهو الجزء السادس من مسلسل " الكبير أوى" والذي قدمه مكي خلال السنوات الماضية مع النجمة دنيا سمير غانم.

ومن المنتظر أن يبدأ الثنائي أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي التصوير بعد عيد الأضحى مباشرة ، حيث سيتولى إخراج العمل المخرج أحمد الجندي بدلا من هشام فتحي .

وشاركت أسماء أبواليزيد في رمضان الماضي النجم أحمد مك فى مسلسل «الاختيار2» للثنائى كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، حيث جسدت شخصية «عالية» التى تجمعها علاقة حب بيوسف رفاعى، ولكونه ضابط شرطة فى القوات الخاصة كان يمنع نفسه من الاعتراف لها بحبه لمدة 3 سنوات، إذ يخشى أن يستشهد فى أى وقت ويتركها تحزن عليه.

وكانت أسماء أبو اليزيد قد كشفت عن كواليس تجربتها فى مسلسل «الاختيار2»، وتعاونها مع الفنان أحمد مكى، وكذلك ردود فعل الجمهور بشأن دورها وتعلقهم بالشخصية.

يذكر أن أحمد مكي أشار خلال سابقا إلى أنه كان مقررا عدم تقديم جزء جديد من المسلسل، ولكن والدته طلبت منه تقديم جزء جديد بسرعة وكذلك الجمهور يطلب منه دائما تقديم حلقات جديدة، وقال خلال لقائه بـ"راديو 9090"،أنه سيستغل هذا النجاح في تقديم جزء آخر بموسم رمضان 2020 ، ولكنه لم يكشف عن مصير نجوم العمل وفي مقدمتهم الفنانة دنيا سمير غانم التي غابت عن الجزء الخامس بسبب رغبتها في خوض تجربة البطولة المطلقة، إضافة إلي النجوم بيومي فؤاد ومحمد شاهين.

تم عرض الجزء الخامس من مسلسل الكبير أوي عام 2015، وبعدها توقف العمل وهذا لعدة أسباب منها اعتذار دنيا سمير غانم عن المسلسل، وانشغال أحمد مكي بالتحضير لأكثر من عمل، فضلًا عن مشاركته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في رمضان الماضي وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وحاز على إشادة كبيرة من النقاد والمشاهدين، وكان من بطولة كريم عبدالعزيز وإنجي المقدم، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

عرض الكبير أوي للمرة الأولى:

يشار إلى ان مسلسل الكبير أوي عرض للمرة الأولى عام 2010، وكانت أحداثه تدور حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية، وأنجب منها ولدين توأمين، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوين عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية.