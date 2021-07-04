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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الشرقية للدخان : لن نكون ضيف شرف في الدورى الممتاز

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان

تحدث أحمد عمر حارس مرمى نادي الشرقية للدخان عن صعود فريقه لـ الدوري الممتاز للمرة الأولى في التاريخ.

وقال احمد عمر في تصريحات خاصة ، ان الفضل في الصعود يعود لجميع اللاعبين والاجهزة الفنية في الشرقية للدخان سواء الحاليين او السابقين ، خاصًة الكباتن علاء ابراهيم و احمد فوزي و خالد عبد الرحمن.

واضاف عمر ، ان الشرقية سيخوض مباريات الممتاز بقوة ، ولن يكونا ضيف شرف في الدوري العام القادم.


وعن لقطة تقبيل قدم والدته بعد صعود الشرقية للممتاز ب العام الماضي، قال : أي نجاح وتقدم يأتي بدعاء ورضا الوالدين اولًا و السعي و الاجتهاد ثانيًا.
جديرًا بالذكر أن الشرقية للدخان تأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد).

ويعد نادي الشرقية للدخان هو الفريق الـ75 تاريخيا الذي يشارك في الدوري الممتاز، منذ بدايته عام 1948.

حسم نادي الشرقية للدخان التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد الفوز علي فريق طهطا  بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لـ مجموعة الصعيد .


سجل أهداف فريق الشرقية للدخان كلا من صابر أشرف ، أحمد تمساح ومحمد الفيل ،ومحمد حسن هدفين "


ووصل فريق الشرقية للدخان للنقطة 59 متصدرا جدول ترتيب دوري القسم الثاني لـ مجموعة الصعيد .

أرقام في صعود فريق الشرقية للدخان 


ونجح فريق الشرقية للدخان للوصول للدورى الممتاز بعد 68 عاما من التأسيس حيث أنشأ عام 1953

ويعود الفضل لصعود فريق الشرقية للدخان لـ علاء إبراهيم الذي قاد الفريق في 24 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 14 لقاء وخسر 4 وتعادل في 6 مواجهات .

ثم تولي علاء نوح مهمة تدريب فريق الشرقية للدخان في أخر 6 مواجهات 

الشرقية للدخان الدوري الممتاز فريق الشرقية للدخان دوري القسم الثاني الشرقية

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