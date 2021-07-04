خبيرة تجميل: الاهتمام بالبشرة يكون داخليا وخارجيا عن طريق هذه الخطوات



قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات لترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.



وأضافت "دينا أبو السعود" خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى يعمل على تغذية و تفتيح و ترطيب البشرة، بالإضافة إلى أنه مضاد للأكسدة و ضد الشيخوخة .



وأوضحت "دينا أبو السعود" ، أن كريم بينكى يحتوى على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثير من الأشخاص يعانون من تصبغات البشرة.

وأكدت "دينا أبو السعود"، أن خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة و بالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.



وفى ذات السياق، قالت الدكتورة ماهيتاب هانى، خبيرة أمراض جلدية، إن عدم إزالة مستحضرات التجميل يسبب أضرارا عديدة للبشرة وفى حالة عدم وجود تصبغات للبشرة أو حبوب من الممكن أن تخرج الفتاة بدون وضع أى مستحضرات تجميل.



وأضافت الدكتورة ماهيتاب هانى، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الاهتمام بالبشرة يكون داخليا وخارجيا وشرب كميات كبيرة من المياه وتناول مكملات للبشرة ومنها فيتامين أ والذى يحافظ على نضارة البشرة.

الأوميجا 3

أشارت الدكتورة ماهيتاب هانى ، إلى أن الأوميجا 3 تعطى البشرة مظهرا صحيا وجذابا ، بالإضافة إلى فيتامينات أ ، ج والحفاظ على أخذ قسط كافى من النوم ، ووضع مستحضرات تمنح البشرة نضارة وإخفاء أى عيوب للبشرة.

وتابعت الدكتورة ماهيتاب هاني، إن زيت السيليكون المتواجد في بروش هير تونيك يعطي لمعة جيدة جدًا للشعر، كما أنه يطهر فروة الرأس من أي عدوة، وهذا أمر هام جدًا، خاصة أن فروة الرأس الصحية، تؤدي إلى وجود شعر صحي جدًا.

وفى سياق أخر، أشارت الدكتورة ماهيتاب هاني، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الإثنين، أن بروش هير تونيك يستخدم على الشعر سواء كان الشعر مبلول أو جاف، ومن ثم يتم تصفيف الشعر بشكل عادي جدًا، وعند وجود مشكلة تساقط الشعر، هناك حاجة لاستخدامه بشكل يومي لمدة شهرين، وظهور الشكل الصحي للشعر ولمعانه سيكون بشكل مباشر بعد استخدامه مرتين.

وأضافت أن تقصف الشعر يحدث بسبب احتكاك الشعر نتيجة تصفيف الشعر وهو مبلول، مشيرة إلى أن الاحتكاك الجامد هو الذي يؤدي إلى تقصف الشعر، مشيرة إلى أن بروش هير تونيك يغلف الشعر ويحميه من الاحتكاك، ومن ثم علاج تساقط الشعر بصورة غير مباشرة.



وأشارت خبيرة البشرة ، إلى أن أن كريمات الترطيب تحتوى على فيتامين سي، العرقسوس ، البانثينول ، منوهة إلى أن الكولاجين موجود طبيعى فى البشرة وعند انخفاضه ينتج عنه جفاف البشرة .

ونوهت " هاني"، إلى أن البانثينول يعمل على ترطيب البشرة ويعالج العديد من مشاكلها، مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتصبغات الجلد ، بالإضافة إلى أنه يعطى ترطيبا دائما للبشرة ويحافظ عليها من التشققات، مشيرة إلى أنه متواجد فى العدس، والخضراوات، والمكسرات.