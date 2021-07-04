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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة تسريب بيانات 700 مليون مستخدم لـ "لينكد أن"

تطبيق لينكد ان
تطبيق " لينكد ان "

عرضت فضائية العربية ، بيان تقني لـ مسؤولي تطبيق " لينكد أن " ينفي صحة أختراق بيانات مستخدميها .

وقال عبد الله السبع ، خبير تقنيات ، إن هناك حوالي 700 مليون مستخدم حاليا يتم عرض بيانتهم للبيع عبر الانترنت ، موضحا أن ذلك لم يكن اختراقا أمنيا ، بل أختراق تم من قبل بعض "الهاكرز " لبيعها لشركات توظيف .

وأكد أن هذه البيانات المخترقة ليست كبيرة جدا ، ولكن الخطورة تكمن في تجميع تلك البيانات مع بيانات أخرى بالأنترنت ، وتكوين صورة كاملة عن المستخدمين .

للحد من انتشار كورونا.. التفاصيل الكاملة لمميزات تطبيق توكلنا الجديدة

انطلق تطبيق توكلنا خلال العام الماضي كوسيلة تسهل على موظفي القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، الحصول على تصاريح التنقل أثناء حظر التجول، لكن تم إدخال مزيد من التحديثات عليه ليعاد إطلاقه، فيما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الدولة.

 

وخلال الأسبوع الجاري، كشف تطبيق توكلنا عن مميزات جديدة يجلبها التحديث الأخير للخدمة، حيث أضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة إلى خدمة الجواز الصحي، برعاية البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، لتسهيل إجراءات السفر خارج المملكة العربية السعودية.

 

مميزات تطبيق توكلنا الجديدة

وتشمل معلومات الجواز الصحي بتطبيق توكلنا، حالة المسافر من تلقيه جرعات اللقاح وتاريخ تلقيها، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

 

كما حصل التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، على خدمة أخرى تستخدم لاستعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة، مما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر، مثل حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

 

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى توفير حل حكومي تقني معتمد، يشمل جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد لتسهيل الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية المتخصصة، كوسيلة لتسهيل إصدار تصاريح التنقل.

 

لينكد ان تطبيف لينكد أن فضائية العربية اختراق لينكد أن اخبار التوك شو

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