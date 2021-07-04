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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالقتل والترويع في المطرية

شعار المحكمة
شعار المحكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل أولى جلسات محاكمة ١٠ متهمين محاكمة لاتهامهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية، لجلسة 26 يوليو لندب محامي للدفاع عن المتهم العاشر.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الغائبيين مع استمرار حبس المتهم العاشر.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به جرائم قتل المجني عليهم محمد حسني احمد عبد المقصود، وأحمد أمین عبد العزيز بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية " فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك ازهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهما.

وقد اقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم "إسلام فتحي عباده، وأحمد صلاح الدين حشمت، وعبد الرحمن طارق أحمد"، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية "فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.

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