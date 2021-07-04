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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فني تخدير بأسوان يحتفل بإنجابه مولودة بعد 20 عاما من الزواج

جانب من إحتفال حسن
جانب من إحتفال حسن الأسواني بمولودته

نظم حسن أبو زيد دكروني – فنى تخدير بمستشفى أسوان الجامعي احتفالية دينية بمناسبة إنجابه لأول طفلة على الرغم من مرور 20 عاماً كاملة على زواجه .

وقال حسن أبو زيد بأنه لم يرزق بأي مولود خلال فترة زواجه التي استمرت لـ 20 عاما كاملة ، وطوال تلك الفترة أجري العديد من المحاولات للإنجاب من خلال أطفال الأنابيب ، ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح رغم اجراءها في مراكز طبية متنوعة.

وأضاف ان زوجته وأسرتها كانوا يدعمونه بقوة خلال هذه السنوات الطويلة، ولم يبدوا أي اعتراض علي مشكلة عدم الانجاب، وكان الجميع علي يقين بان الله سبحانه وتعالي سوف يمنحهما الذرية وان بعد العسر يسرا.

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وأكمل حسن أبو زيد إلي أنه يشعر بأن السبب الحقيقي وراء تحقيق هذه المعجزة الإلهية بان يرزق هو وزوجته بمولودته " رقية " هو دعاء الناس له ، وكثرة الاستغفار والتوبة ، وايمانه الشديد بأن الله سبحانه وتعالي يقول للشيء كن فيكون .

وأوضح أنه يشعر بسعادة غامرة منذ أن رزقه الله بمولودته رقية لذلك أقام احتفالية دينية كبيرة شهدها عدد من كبار علماء الدين وقراء القران الكريم والمنشدين وذلك شكرا لله علي ان رزقه بطفلته رقية التي يتمني ان تكون داعية إسلامية كبيرة في المستقبل إن شاء الله. 

لتنطبق على حسن وزوجته بذلك الآية القرآنية : بسم الله الرحمن الرحيم : " لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير " .

هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير الأمن اللواء عصام عثمان وبحضور مسئولي التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية للوقوف علي كافة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بإنجاح سير الامتحانات علي أكمل وجه ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد والمبكر لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 11 يوليو الجاري والتي ستستمر حتى 5 أغسطس القادم .

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم بالفعل عقد الاجتماع التنسيقي أمس السبت ، لافتاً بأن محافظ أسوان أعطي توجيهاته المشددة لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب بمدارس إدارة إدفو والمقرر أداء الامتحان بها نظراً لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط ، مع فتح خزان أسوان بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الامتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق .

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