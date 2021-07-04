السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي من السيطرة على حريق نشبّ فى مزرعة دواجن بإحدى العزب التابعة مدينة الصالحية الجديدة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير امن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً بنشوب حريق فى مزرعة دواجن بإحدى العزب التابعة للصالحية الجديدة.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبين نشوب الحريق فى مزرعة دواجن معروشة بالأخشاب والقش بسبب حدوث ماس كهربائي ونفوق 22 ألف بطة من عمر أسبوع إلى شهر وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعلي جانب اخر فقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في حادث إصطدام سيارة ملاكي بسائقين أثناء محاولتهما استبدال كاوتش سيارة أحدهما بالطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى بلبيس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تعطل سيارة نقل ثقيل "چامبو" من محافظة الدقهلية، وخلال نزول قائدها لإصلاح كاوتش السيارة واستبداله بآخر، وعندما شاهده سائق سيارة نقل ثقيل، نزل لمساعدة الأول، وخلال محاولتهم استبدال الإطار دهستهما سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرعهما.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.