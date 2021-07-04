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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طريقة الحصول على شقة من الإسكان في القاهرة الجديدة

شقة من الإسكان في
شقة من الإسكان في القاهرة الجديدة

يسعي الكثيرين إلى الحصول على شقة من الإسكان في القاهرة الجديدة، وذلك وفق إشتراطات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك بعد فتح حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.

ونستعرض خلال السطور التالية كيفية حجز شقة من الإسكان في القاهرة الجديدة في المشروع سالف الذكر، وأسعار ومواصفات الشقق بالمشروع وفق وزارة الإسكان، والتي جاءت على النحو التالي:

الحجز في 12 خطوة 

- شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر

-أخر موعد للشراء يوم 15 يوليو المقبل مقابل 200 جنيه للكراسة.

- يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية، والتي تجرى يوم 28 يوليو بعد انتهاء فترة الحجز.

- يتكون المشروع من 70 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرضي، و5 أدوار متكررة وجراج.

- الشقق المطروحة للحجز عبارة عن 109 أمتار و152 مترًا.

 - يتم تسليم الوحدات بنظام نصف التشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط، ووصلات المياه والصرف مخارج فقط، على أن يتم تسليم الوحدة في ديسمبر 2021، بمدة سداد تصل لـ20 سنة.

- سعر المتر لكل المساحات 6500 جنيه، حيث وصل سعر الشقة 109 أمتار 708 ألف جنيه، وجدية الحجز 70 ألف جنيه، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة.

 - أما الشقة الـ152 مترًا وصل سعرها 988 ألفًا، بجدية حجز 98 ألفًا، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة أيضًا.

- يمكن سداد 60% أو 70 من ثمن الوحدة قبل الاستلام، كما تصل مدة السداد بعد الاستلام لـ20 سنة.

- تقع شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بأرض الجمعيات بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية، وقريب من أهم المراكز الخدمية في المدينة من منطقة الجامعات.

- يوجد بالمشروع مول تجاري ومبنى إداري واجتماعي، ومسجد ومنطقة خدمات.

- يتم تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط ووصلات المياه والصرف مخارج فقط، على أن يتم تسليم الوحدة في ديسمبر 2021.

القاهرة الجديدة الأسكان مشروع لؤلؤة وزارة الاسكان الجامعة الأمريكية

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