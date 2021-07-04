بعد إصابة شخص بعد تلقي لقاحين كورونا .. أسباب التأتأة وطرق للتعامل

أصيب شاب اردني بـ التأتأة وعدم التوازن في المشي بعد تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا بأنواع مختلفة.

وعلق مسؤول صحي أردني أن إصابة الشاب بـ التأتأة بعد تلقي جرعتين لقاح كورونا ليس لها علاقة باللقاح نهائي.

وأوضح الدكتور ضرار بلعاوي عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا تظهر على المتلقي خلال أيام وليس دقائق أو ساعات.

كما أوضح أسباب التأتأة وهي كالأتي :

1- الوراثة.

2- الطلاقة في الكلام.

3- التجلطات الدموية في الجسم.

4- الخوف.

5- الصدمة النفسية.

6- الضغط النفسي.

نصائح للتعامل مع الشخص المصاب بالتأتأة ..

1- حاول أن تتحدث ببطء وبهدوء مع المتلعثم.

2- حاول الحفاظ على جو هادئ في المنزل.

3- انتبه لما يقوله الشخص، وليس بالطريقة التي يقولها بها.

4- لا تبدي نفاد صبر أو انفعال عندما يتحدث الشخص معك بهذه الطريقة.

5- لا تقدم اقتراحات مثل طلب الحديث ببطء أو جملة "هل يمكنك قول ذلك بوضوح أكبر؟".

6- قلل من الأسئلة والانقطاعات عندما يتحدث الشخص.

7- لا تلفت الانتباه إلى تلعثم الشخص أو غيره من اضطرابات الكلام.

8- خصص وقت معين في اليوم للحدث مع الشخص ومنحه الاهتمام.