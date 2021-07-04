انتحار طالبة داخل مسكنها فى القليوبية

أقدمت طالبة على الإنتحار والتخلص من حياتها بخنف نفسها داخل مسكنها فى القليوبية وتكثف المباحث من جهودها لكشف غموض الواقعة حيث تبين آثار خنق حول الرقبة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لطالبة داخل مسكنها بقرية نوب طحا بشبين القناطر.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى " زينب.ص" 15 سنة طالبة ومقيمة بالعنوان المذكور وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف ملابسات الواقعة وجارى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية لقي طالب بالصف الثانوى الثانوى مصرعه غرقا فى الرياح المنوفى بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة ونقلها الى مسشتفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة المسطحات يفيد غرق شخص فى ارياح المنوفى بالقناطر الخيرية وانتقلت على الفور قوات الانقاذ النهرى وبالبحث تم إنتشال الجثة وتبين انها لذكر طولة 165 سم متر يرتدى شورت فقط.

وتبين أن المتوفى يدعى " محمد ع ا " طالب بالصف الثانى الثانوى ولا توجد به اى إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، واصلت مباحث مركز شرطة طوخ فى محافظة القليوبية حملاتها على القرى والبؤر الاجرامية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات والمطلوبين فى قضايا مختلفة أسفرت الحملة عن ضبط أسلحة نارية وبيضاء وتنفيذ 2146 حكما قضائيا، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام خملة مكبرة أسفرت عن ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا مخدرات ومشاجرات و ضبط 3 قطع سلاح أبيض وسلاح نارى فرد خرطوش.

كما تم ضبط 2 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين لأحدهمامعلومات جنائية كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 2146 حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وأمرت نيابة طوخ فى القليوبية بحبس 18 متهما للاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة والمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين.

وتلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية اسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم اسلحة بيضاء ، كما اسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ 7146 حكما قضائيا متنوعا.