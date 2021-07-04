نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس ، يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2021 واولياء امورهم عنها بإهتمام بالغ ، وقد تلقى موقع صدى البلد العديد من التساؤلات بشأن موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس ، ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على طلاب الدبلومات الفنية 2021 أن يترقبوا اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس ، في الفترة من يوم 10 يوليو 2021 حتى منتصف الشهر نفسه على أقصى تقدير.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، ان أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تسير على أكمل وجه ، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالدقة في التصحيح ليحصل كل طالب على حقه كاملا بدون اي ظلم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ، سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لـ اعتمادها رسميا استعدادا لاعلانها.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سوف يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/

كما يمكن متابعة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال الضغط هنا

كيف تحصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس؟

اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

اختر النوعية (صناعي - زرعي - تجاري - فندقي )

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وكان قد وصل ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية لنهايته الخميس الماضي الموافق 1 يوليو 2021 ، حيث كان الخميس الماضي هو آخر يوم في جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمختلف تخصصاتها (الصناعي - الزراعي - الفندقي - التجاري).

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان ، إلى جانب الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الدبلومات الفنية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم طوال فترة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عدة بلاغات تفيد بوجود بعض المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول ، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

وتنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلتزمت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، بالكشف الحراري على طلاب الدبلومات الفنية بإستخدام اجهزة الكشف الحراري ، بالاضافة إلى توزيع الكمامات و المواد الكحولية المعقمة على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

كما التزم مسئولو لجان امتحانات الدبلومات الفنية طوال فترة امتحانات الدبلومات الفنية ، بتفتيش طلاب الدبلومات الفنية بالعصا الالكترونية للكشف عن المعادن والتليفونات المحمولة و وسائل الغش.

وتم إجراء امتحانات الدبلومات الفنية “ الدور الأول ” في عدد (1431) مادة امتحانية تم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.