إنفوجراف| الأوراق الرسمية المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

ينشر “صدى البلد” الأوراق المقرر تقديمها للتصالح فى مخالفات البناء بعد الإعلان عن بدء المراكز التكنولوجية فى المحافظات بتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول على تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة ووفقا للقانون.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر

- المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار “كهرباء -‏ مياه – غاز -تليفون- إنترنت”.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء”.

- نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.

- وجود معاينة وفحص المبني وفقأً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب).

نسبة البناء وفقا لمساحة الأرض

وفي هذا الصدد حددت وزارة التنمية المحلية، الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى:

1. قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود.

2. قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا.

3. لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

4. الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.

5. الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط

الارتفاعات المقررة للمباني السكنية

وحددت اشتراطات البناء الجديدة ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع طبقا الأتي:

عرض الشارع أقل من 8 متر يكون " الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "10 أمتار" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + دورين".

عرض الشارع من 8 لـ 12 مترا يكون (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "13 مترا" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + 3".

عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "16 مترا" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + 4".

الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

ونصت الاشتراطات أيضا على أن الحد الأقصى لارتفاع سقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

إجراءات التراخيص الجديدة

بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء -وذلك في ضوء اشتراطات البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:

1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر و دورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.

2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.