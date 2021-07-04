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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد أزمة ابنة هبة قطب

حكاية كل تريند.. حنان حديث السوشيال ميديا بـ البوركيني

حنان ترك بالبوركيني
حنان ترك بالبوركيني

رغم اعتزالها الفن، واكتفائها بحيايتها الأسرية وتربية بناتها، تتصدر النجمة حنان ترك تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها وهي ترتدي المايوه الشرعي المعروف في الأوساط باسم " البوركيني"، والذي يثير جدلاً واسعاً مؤخراً في بعض الأماكن . 

حنان ترك بالبوركيني

لم تكن حنان ترك تعلم أن صورتها بالبوركيني ستعيدها إلى أنظار جمهورها، لكن الأمر وقع بمحض الصدفة نظراً لارتدائها المايوه البوركيني الذي أشعل جدلاً خلال اليومين الماضيين في أزمة ابنة هبة قطب التي تم منعها من ارتداء المايوه الشرعي في أحد النوادي الخاصة، لتصبح قصة دينا هشام ابنة هبة قطب حديث الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي ، حتى لحقت بها حنان ترك التي ظهرت وهي ترتدي المايوه الشرعي ذاته المثير للجدل . 

ونشرت حنان ترك مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، تظهر فيها وهي ترتدي المايوه الشرعي وتقضي عطلتها الصيفية مع أبنائها في أحد الألعاب المائية ، وهو ما جعل متابعيها يعاودون نشر الصور والفيديو لدعم حنان ترك وفكرة المايوه الشرعي التي تلاقى هجوماً واسعاً باستمرار . 

اعتزال حنان ترك 

منذ عام 2012 ، اعتزلت حنان ترك الوسط الفني، وكان أخر عمل قدمته هو مسلسل الاخت تريز، ومن بعدها لم نشاهدها في أي مسلسل أو عمل فني، لكن رغم ذلك لم تنقطع حنان ترك عن جمهورها ومتابعيها، لكنها حرصت على استخدام مواقع التواصل الإجتماعي مع جمهورها بشكل مستمر، وبالتالي أصبحت كل صور وفيديوهات حنان ترك التي تنشرها على السوشيال ميديا محل اهتمام الجمهور، وبعضها يعيدها تتربع عرش التريند مثل أخر فيديو لـ حنان ترك بالبوركيني . 

ومازالت حنان ترك تحتل نفس المكانة والحب في قلوب المتابعين حتى رغم ابتعادها عن الوسط الفني، لكنها اختارت ارتداء الحجاب والاعتزال عن الأعمال الفنية، واكتفت بحياتها الخاصة مع زوجها محمد مالك وأبنائها ، لتعيض حياة هادئة بعيداً عن أضواء الكاميرات ، لكنها نجحت في الحفاظ على احترام وحب متابعيها . 

وكانت حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018، بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية والأدعية الدينية.

عودة حنان ترك للسينما

تعود النجمة المعتزلة حنان ترك ، بعد غياب طويل إلى السينما من جديد، عبر فيلم النداهة ، الذي تشارك في بطولته أمام الفنان هاني عادل.
الفنان هاني عادل ، طرح مؤخرا أغنية خصيصا للفيلم من ألحانه وكلمات حازم ويفى، جيتارات منير ماهر وجهاد التلبانى، توزيع وهندسة صوتية مهاب سامى.

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