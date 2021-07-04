نهال حافظ : لا يوجد علاج نهائي لمتلازمة تكيس المبايض

كشف الدكتورة نهال حافظ أخصائية التغذية العلاجية، أعراض وعلاج تكيس المبايض، مضيفة:" قد تعاني المرأة من الكرش الهرموني نتيجة معاناتها من تكيس المبيض ووجود خلل في الدورة الشهرية".

وتابعت خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" " لو عانى أحد من مشكلة هرمونية عليه أن يتابع مع طبيب مختص من أجل حل مشكلة خلل الهرمونات قبل البدء في اتباع نظام غذائي للتخلص من الكرش الهرموني".



ونصحت نهال حافظ بضرورة تناول أكل صحي بعيدا عن النشويات والسكريات للحفاظ على عدم ارتفاع الأنسولين، وبالتالي عدم الإحساس بالجوع.

وأشار إلي أن أن زيادة وزن السيدات تعد أكثر الأعراض، بسبب أن النساء اللاتى تعانين من تكيس المبيض لديهن مستويات أعلى من المعتاد من الأنسولين.

وأضافت أنه لا يوجد علاج نهائي لمتلازمة تكيس المبايض، ولكن الأبحاث تشير إلى أن إجراء بعض التغييرات فى النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يساعد السيدات على العلاج بشكل أفضل.



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إنقاص الوزن

قالت الدكتورة بسمة الملا، أخصائي تغذية، وعلاج السمنة إن إنقاص الوزن هو إرادة فى المقام الأول ويساهم بدوره فى ثبات معدل ضغط الدم فى الجسم ونقص الدهون الثلاثية والكوليسترول فى الدم وجميعها تسببها السمنة المفرطة.



وأضافت الملا، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن السمنة تسبب آلام المفاصل وهشاشة العظام نظرا لتناول الفرد أكلات تحتوى على دهون وسكريات.



وأشارت إلى أن هشاشة العظام تأتى بسبب الوزن الزائد بالإضافة لتناول المياه الغازية، لافتة إلى أن السمنة تضعف الجهاز المناعى، وهشاشة العظام تضعف المفاصل خاصة لمن يمارسون الرياضة .

يذكر أن هناك فروقا جوهرية بين عمليات التخسيس والسمنة وبعضها البعض فما يتناسب مع شخص بالضرورة قد لا يتناسب مع شخص أخر، كما أن أخر صيحات وابتكارات عمليات التخسيس ما يسمى بعملية كشكشة المعدة الدقيق وطى المعدة الدقيق دون جراحة أو قص جزء من المعدة.

وهناك فرق كبير بين عملية تحويل المسار وكشكشة المعدة الدقيق، وتعد عملية كشكشة المعدة أو طي المعدة من أحدث الطرق لعلاج السمنة وهي الأقل خطورة، لأنها تقنية جراحة إنقاص الوزن الأقل في التدخل الجراحي والتي تقلل من حجم قدرة المعدة والسعة الكمية للطعام.

وتجرى هذه العملية بالمنظار من خلال فتحات وشقوق جراحية في البطن، بهدف طي جدار المعدة للداخل من خلال خمسة جروح متناهية الصغر ليصبح حجم المعدة صغيرا جدا، وبالتالي تقليل كمية الطعام المتناول وزيادة الشعور بالشبع ومن ثم إنقاص الوزن.



وعملية تحويل مسار المعدة من أهم الأفكار الطبية الرائجة للقضاء على السمنة المفرطة ومضاعفاتها الخطيرة، حيث تعددت جراحات إنقاص الوزن ما بين التكميم والتدبيس والتحويل ، و هي عملية تجري بالمنظار وهي المعيار الذهبي لمعظم عمليات السكر والسمنة وهي عبارة عن فصل جيب صغير من المعدة يمثل من 15 الى 20% من سعتها ويتم توصيله بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها وتعمل على تقليل هرمون الجوع.