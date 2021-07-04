كريم فهمي يهنئ شيكو بـ عيد ميلاده ... شاهد

هنأ الفنان كريم فهمي، صديقه النجم هشام محمد الشهير بـ " شيكو “ بعيد ميلاده الـ 41 ، ونشر صورة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى" انستجرام".

وكتب كريم فهمي على الصورة "عيد ميلاد سعيد يا شيكو" ونالت الصورة اعجاب متابعيه.



يحتفل اليوم الأحد الفنان هشام محمد الشهير بـ شيكو بعيد ميلاده 41، وشيكو ممثل وكاتب سيناريو ولد في 4\7\1980 في محافظة القاهرة، وبعد اتمامه الثانوية العامة انتسب الى كلية الهندسة في جامعة القاهرة واثناء دراستة الجامعية اسس فرقة فنية باسم "تمر هندي للأنتاج الفني" وكان هدفها السخرية من الافلام السينمائية ولكن بطريقه مضحكة ومن أشهر ما قدمته الفرقة هو فيلم بعنوان “رجال لا تعرف المستحيل” وذلك في عام 2002 وكانت بداية انطلاقه.

أعمال شيكو

أفيش وتشبيه

شارك شيكو عام 2006 في بطولة مسلسل أفيش وتشبيه بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد الذين اعدوا السيناريو والحوار للمسلسل، ويقدم المسلسل بطريقة ساخرة اعمال السينما المصرية، المسلسل من أخراج عمرو سلامة وأحمد عمرو ومن انتاج محمد حفظي.

بنات وموتوسيكلات

شارك شيكو عام 2008 في فيلم بنات وموتوسيكلات وحده بدون شركاءه المعتادين أحمد فهمي وهشام ماجد. تدور احداث الفيلم حول مجموعه من الشباب والفتيات تجمعهم مسابقة لركوب الدراجات النارية.

ورقة شفرة

شارك شيكو في عام 2008 في فيلم ورقة شفرة، ويعد هذا الفيلم من اهم الاعمال في مسيرته الفنية، حيث نجح الفيلم نجاحا مبهرا وحاز ايضا علي جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة، الفيلم من تأليف أحمد فهمي وهشام ماجد ومن اخراج أمير رمسيس.



سمير وشهير وبهير

شارك شيكو في عام 2010 بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد في فيلم سمير وشهير وبهير الذي نجح نجاحا كبيرا، تدور قصة الفيلم في اطار كوميدي حول ثلاثة اخوه لنفس الاب، تجبرهم الظروف للسفر عبر الزمن، والفيلم من تأليف الثلاثي ومن اخراج معتز التوني.

بنات العم

في عام 2012 شارك شيكو في بطولة فيلم بنات العم، بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد، تدور احداث الفيلم في اطار كوميدي حول ثلاثة بنات تصيبهن لعنة فيتحولوا الى رجال ثم يحاولن طول احداث الفيلم فك هذة اللعنة، الفيلم من تأليف شيكو وسيناريو وحوار أحمد فهمي ومن اخراج أحمد سمير فرج.



الرجل العناب

شارك الفنان شيكو عام 2013 في مسلسل الرجل العناب مع أحمد فهمي وهشام ماجد، تدور احداث المسلسل في اطار كويدي وخيال علمي، المسلسل من تأليف الثلاثي و اخراج شادي علي.



الحرب العالمية الثالثة

شارك شيكو عام 2014 في فيلم الحرب العالمية الثالثة بجانب أحمد فهمي وهشام ماجد، تدور أحداث الفيلم في متحف شمع، حيث يضم المتحف مجموعة تماثيل لأشهر شخصيات التاريخ وترجع هذة الشخصيات الي الحياة بحلول الليل وتتجول داخل المتحف، الفيلم من تأليف الثلاثي وسيناريو وحوار مصطفى صقر ومحمد عز، ومن اخراج أحمد الجندي.

حملة فريزر

في عام 2016 قام شيكو ببطولة فيلم حملة فريزر مع هشام ماجد وبيومي فؤاد، تدور احداث الفيلم حول التغيرات النمناخية التي حدثت في مصر وحولتها الي صقيع تام، الفيلم من تأليف شيكو هشام ماجد وسيناريو وحوار ولاء شريف ومن اخراج سامح عبد العزيز.

قلب امه

شارك شيكو في عام 2018 في فيلم قلب امه بجانب هشام ماجد وحقق الفيلم نجاح باهر، تدور احداث قصة الفيلم في اطار كوميدي حول قصة بلطجي وزعيم عصابة يتعرض لحادث وتجرى له عملية زرع قلب لسيده، الفيلم من تأليف شيكو وهشام ماجد، الفيلم من اخراج عمرو صلاح.

خلصانه بشياكه

شارك شيكو بطولة المسلسل الشهير خلصانة بشياكه عام 2017 بجانب أحمد مكي وهشام ماجد، تدور احداث المسلسل حول صراع بين الرجل والمراه ادي الي حرب عالمية ثالثة وفناء معظم البشر، المسلسل من اخراج هشام فتحي.



اللعبه 1

في عام 2020 شارك شيكو في مسلسل اللعبه مع هشام ماجد، تدور احداث المسلسل في اطار كوميدي حول منافسه مستمره بين صديقين، المسلسل من اخراج معتز التوني.

اللعبة 2- ليفيل الوحش

من انتاج عام 2021 وشارك شيكو البطوله في المسلسل هشام ماجد، والمسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل اللعبه، ومن اخراج معتز التوني.