وفاة والد نجم لعبة نيوتن

توفى اليوم الدكتور خالد الشرقاوي، والد الفنان الشاب آدم الشرقاوي الذي شارك مؤخرا في مسلسل " لعبة نيوتن ".

ومن المقرر أن تقام جنازة الراحل في مسقط رأسه بمنية المرشد، عقب وصول الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية.

لعبة نيوتن:

يذكر أن الفنان آدم الشرقاوي، الشهير بـ"بيج زي"، قال إنه لم يتوقع بأن يحقق مسلسل لعبة نيوتن النجاح لهذه الدرجة، لافتا إلى أنه شعر بالراحة كثيرًا للعمل مع فريق عمل المسلسل، خاصة أنهم نجوم كبار، وأنه أحب شخصيته فى المسلسل.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي": أسرتي كانت مبسوطة جدًا من نجاح مسلسل لعبة نيوتن، لأن المسلسل تم عرضه فى مصر وساعدني فى أن أعرف نفسي وأنا مين ومنين".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

تعينه سفيرا للغة العربية :

وأوضح: "سأتعلم اللغة العربية وسأتقنها جيدًا بعد تعييني سفيرًا لحملة اتكلم عربي، من قبل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج".

وأتم آدم الشرقاوي: "مؤمن جدًا بالمبادرة وفاهم الهدف منها، وشعرت بالانتماء لبلدي، وعندما نزلت من الطائرة شعرت بإحساسي وانتمائي للبلد خاصة وأن هناك تغييرًا كبيرًا بين زيارتي فى 2017، وحاليًا، لدي إحساس أن مصر ستتغير كثيرًا، وزرت الأهرامات".

موصافات فتاة أحلامه:

تحدث عن مواصفات فتاة أحلامه، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج "مساء دي ام سي" قائلا: "يجب أن تكون بتحب شغلها وتتفهم ظروف شغلي كممثل، فقد أعمل 14 ساعة فى اليوم، ويجب أن تهتم بي كثيرًا، خاصة وأني لما بحب بحب بشغف، ولا يهمني المواصفات الشكلية فالأهم عندي الشخصية".