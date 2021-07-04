بعد شكوى انقطاعها.. مياه البحيرة تعلن مواعيد ضخ المياه بمنطقة برج رشيد

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بأنه تم رصد العديد من شكاوى الانقطاعات بمنطقة برج رشيد ومركزي رشيد وإدكو؛ نظرا للموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد، وما يترتب عليه من زيادة استهلاكات المواطنين لمياه الشرب.

وأعلنت الشركة، في بيان اليوم، الأحد، تطبيق نظام المناوبات بمنطقة برج رشيد من الساعة ١٢ ليلا حتى 7 صباحا، إضافة إلى الدفع بسيارات مياه الشرب النقية إلى المناطق المتأثرة، لتلبية احتياجات جميع المواطنين، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.

وأكد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه سيتم استكمال توسعات محطة مياه إدفينا لزيادة طاقتها الإنتاجية بقيمة 43 ألف متر مكعب في اليوم، من خلال إنشاء مأخذ جديد للمحطة، وبانتهاء تلك التوسعات سيتم التغلب على مشاكل ضعف المياه لمركزي رشيد وأدكو.

وأضاف أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة للبدء في الأعمال.