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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر: لا سبيل لتجاوز تلك الخطورة إلا بتربية أبنائنا على كتاب الله

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين

عقدت اليوم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفل تكريم الفائزين بمسابقة "ليدبروا آياته"، والتي أعلن عنها فرع المنظمة بالدقهلية خلال شهر رمضان المبارك، في قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.

في كلمته أشار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى خطورة الانسياق وراء كل ما هو سلبي ومناقض لتعاليم الدين والقيم الاجتماعية والتربوية، مما يُبَثُّ على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التمعن في أهدافها؛ من زعزعة للثوابت العقيدية والدينية وهدم لمنظومة القيم الأخلاقية والسلوكية الصحيحة، وإشاعة الفتن والأخبار الكاذبة، مما تؤثر سلبًا على الأسرة والمجتمع المسلم، مؤكدا أنه لا سبيل لتخطي وتجاوز تلك الخطورة إلا بتربية أبنائنا على التمسك بكتاب الله وجعل قلوبهم وصدورهم وعاء لحفظه وتدبره،  وابتغاء الهدى والاعتصام به، والفوز في الدنيا والآخرة.


أعربت الدكتورة فاطمة كشك، المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية والمركز الأزهري للدراسات الإسلامية، عن سعادتها الغامرة بتكريم الفائزين بالمسابقة، ووجهت الشكر  للقائمين على فرع المنظمة بالدقهلية والفرع الرئيس بالقاهرة، ومركز الدراسات، مثمنة الجهد المبذول من كوكبة العلماء المشاركين في كافة فعاليات فرع المنظمة التي تسعى للتربية السليمة للنشء وتصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع كفاءة ودعم الكوادر الواعدة من خريجي الأزهر،  من الأئمة والوعاظ ومعلمي المعاهد الأزهرية، مؤكدة على تجلي دور الأزهر الشريف القيادي المحوري في المجتمع، من خلال نشر التسامح، ووحدة الصف، والتكاتف بين أبناء الوطن، فضلا عن نشر الوعي الثقافي والديني وترسيخ وسطية الإسلام.

كما هنأ الدكتور أبو زيد الأمير، الفائزين بالمسابقة، مؤكدا أنهم هم حملة رسالة الإسلام؛ حيث اصطفاهم الله بحفظ كلامه وإمعانهم النظر فيه وتدبر آياته، مقدما الشكر للقائمين على هذا النشاط من قبل فرع المنظمة بالدقهلية.


حضر الاحتفال قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجلس إدارة فرع الدقهلية، والفائزون من مختلف المحافظات، كما تم رصد الفرع مبلغ ٢٢ ألف جنيه لتكريم الفائزين بواقع ألف جنيه لكل متسابق، فضلا عن حقيبة تحتوي على مجموعة من أمهات الكتب المختارة في تفنيد الفكر المتطرف، الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة.

جدير بالذكر أنه قد بلغ عدد من قاموا بالتسجيل بالمسابقة 110 متسابق خلال الشهر الكريم، قام 68 متسابقا بالإجابة على حلقات متفرقة من المسابقة، والتزم عدد 42 متسابقا بحل الحلقات كاملة وعددها ثلاثون حلقة، وعقب فرزهم كان منهم 22 متسابقا قدموا إجابات صحيحة للثلاثين حلقة.

الأزهر القران الكريم الانسياق الدين مواقع التواصل

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