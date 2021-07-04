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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام عبدالغفار: تناول لقاح كورونا يقلل نسب دخول المستشفيات.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن تطعيم عدد أكبر من المواطنين يساهم في تقليل انتشار وباء فيروس كورونا.

 

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المٌذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التطعيم يقلل بشكل كبير من احتياج المصابين للدخول إلى المستشفيات بنسبة تصل إلى 70%، ويقلل بشكل أكبر من معدلات الوفيات".


وأوضح: "الدول انتقلت من مرحلة صفر إصابات إلى مرحلة التعايش الآمن مع الفيروس من خلال تقليل معدلات الوفيات وتقليل الاحتياج للدخول إلى المستشفيات، ليتحول المرض مثل الإنفلونزا الموسمية"، مردفا: "الدولة المصرية تعمل على توفير اللقاحات من جميع المصادر للمواطنين".


وتابع: "مطلوب من المواطنين خلال المرحلة الحالية المبادرة بالتسجيل من خلال الموقع الذي اطلقته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، حتى يتمكنوا من العودة لحياتهم بشكل أقرب لما قبل كورونا".


ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ لمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.

 

ويناقش الاجتماع، موقف لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها واللقاحات التي تم اعتمادها في مصر وتصنيع اللقاح محليا.

 

والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

 

وضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بها، خاصة ما يتعلق بالمحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم،

 

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن متغيرات فيروس كورونا تتحرك بشكل أسرع من تطوير اللقاح العالمي، وحثت قادة الدول على زيادة الوتيرة والتدابير الوقائية.

 

وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متحور دلتا شديد العدوى، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يفوق التطعيمات، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

 

وقال جيبريسوس ، وفقًا للصحيفة البريطانية: "إن متغير دلتا خطير ويستمر في التطور والتحول، الأمر الذي يتطلب تقييمًا مستمرًا وتعديلًا دقيقًا لاستجابة الصحة العامة".

 

وأضاف أنه “تم اكتشاف دلتا في 98 دولة على الأقل وتنتشر بسرعة في البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة والعالية”.

وتابع أنه بحلول يوليو 2022، يجب تطعيم 70٪ من الناس في كل دولة، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

 

ووصلت بعض البلدان المتقدمة إلى هذه العتبة بالفعل، لكن معظم العالم لا يزال قريبًا من أي مكان.

 

ويشعر الخبراء بالقلق من أنه كلما طالت مدة عدم تلقيح مجموعات كبيرة من الناس، زاد احتمال تحور الفيروس إلى متغيرات أسوأ.

 

التطعيم أفضل طريقة لإبطاء الوباء


وخلص جيبريسوس إلى أن التطعيم على نطاق واسع هو "أفضل طريقة لإبطاء الوباء وإنقاذ الأرواح ودفع انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي وعلى طول الطريق منع المزيد من المتغيرات الخطرة من السيطرة".

 

ويأتي تحذير رئيس منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يستمر فيه متغير دلتا في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم.

حسام عبدالغفار كورونا المواطنين تطعيم صفر إصابات اللقاحات دخول المستشفيات

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