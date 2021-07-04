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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الرابعة من معاونى الأمن .. صور

تخريج الدفعة الرابعة
تخريج الدفعة الرابعة من معاونى الأمن

صـدق اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة "معاونى الأمن" بإجمالى (3161 طالب ، 287 طالبة) حيث أنــاب اللواء/ مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الرابعة ، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وشهدت فعاليات حفل التخرج بالمعهد مراسم حلف اليمين والسلام الوطنى ، وقد تم مراعاة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وخلال كلمته إستعرض اللواء/ مساعد الوزير لقطاع التدريب ، جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التى تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

تم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنياً وإنضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً ، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الإنضباطية ، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة ، وفقاً لمجالات التخصص والتى يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحدده.

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