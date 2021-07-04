إصابة 4 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة
اصيب ٤ اشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة، اليوم الأحد ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.
وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الوردة البيضاء بطريق السويس- القاهرة..
ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس، ٤ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.
قال مصدر طبى فى السويس، ان اسماء المصابين هم مهاب محمد سيد /١٤/القاهرة
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