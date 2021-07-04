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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة

صدى البلد

اصيب ٤ اشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة،  اليوم الأحد ،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام. 

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس،  قد تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الوردة البيضاء بطريق السويس- القاهرة..

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس،  ٤ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام. 

قال مصدر طبى فى السويس،  ان اسماء المصابين هم مهاب محمد سيد /١٤/القاهرة

اشتباه كسر بالذراع الايسر وكدمات وسحجات  بالجسم ، محمد سيد جمعه/٤٨/القاهرة اشتباه كسر بالذراع الايمن وكدمات وسحجات  بالجسم ،محمد فؤاد احمد/٣٩/القاهرة اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات  بالجسم ،شعبان عبد العال جمعه/٤٨/القاهرة

  اشتباه كسر بالذراع الايسر وكدمات وسحجات  بالجسم

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