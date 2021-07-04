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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يخفض درجات القبول للثانوية العامة والفنية

اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم، الأحد، تنسيق القبول للثانوي العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

 

وأعلن محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن محافظ السويس، قرر تخفض درجة القبول للقبول بالصف الأول الثانوي والمدارس الفنية المختلفة لإتاحة فرصة القبول لأبنائنا في جميع المدارس الثانوية العامة والفنية.

 

وأضاف "الفولي"، أن محافظ السويس قرر أن يكون الحد الأدني للقبول بالثانوي العام هو 225 درجة بدلا من 238 درجة بعد تحديد التنسيق لهذا العام لهذه الدرجة.. مع العلم أن القبول العام الماضي كان من مجموع 250 درجة..  ووافق المحافظ علي القبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 210 درجات.

 

وقرر المحافظ تخفيض مجموع القبول بجميع المدارس الفنية بالمقارنة للعام الماضي مراعاة للظروف واتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للالتحاق بالمدارس الثانوية والفنية


وبالنسبة للقبول بمدارس التعليم الفني جاء التنسيق كالتالي: 


1- بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة من 260 درجة .. ويتم القبول بناء علي اختبار قدرات الطلاب 


2-المتقدمة الصناعية من 260درجة .. شعبة كهربية بنات ويتم القبول عدد 4 من أعلي مجموع بالنسبة للبنات


3- المتقدمة الصناعية من مجموع 245درجة .. حد ادني للبنين


4- المتقدمة التجارية من 235درجة .


5- المتقدمة الفندقية من 230درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب 


6-الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 225درجة .


7- الصناعات البحرية العسكرية بنين لوجستيات 230درجة


8-الصناعات البحرية العسكرية بنين طاقة متجددة 235 درجة ويتم قبول 48طالب من أعلي مجموع 


9- مدرسة عقبة بن نافع بنين  163.5 درجة الكترونيات .


10- مدرسة عقبة بن نافع بنين  160 درجة أجهزة دقيقة وتحكم الي .


11-تعليم مزدوج بنين 230درجة .. الكترونيات صناعية..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية  


12-تعليم مزدوج بنين 220درجة .. ميكانيكا صيانة واصلاح .. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية  


13-تعليم مزدوج بنين ..فني تبريد وتكييف من 210 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية  


14-تعليم مزدوج بنين ..فني اصلاح سيارات من 200 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية  


15-تعليم مزدوج بنات .. سكرتارية طبية من 235 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية


16- تعليم مزدوج بنات ..


ملابس جاهزة من 180 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية  


17- التعليم الصناعي نظام 3سنوات عام من 147درجة 


18-التعليم الصناعي نظام 3سنوات مهني من 142.5درجة


19- التعليم التجاري نظام 3سنوات من ١٤٠ درجة صغار السن


20-التعليم الزراعي نظام 3سنوات عام .. من ١٤٠ درجة صغار السن


21-التعليم الزراعي نظام 3سنوات  مهني من ١٤٠ درجة كبار السن

التنسيق السويس التعليم الفني التربية والتعليم البحرية الفن مديرية التربية والتعليم العسكري لبن مدارس

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