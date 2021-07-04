البورصات العربية والخليجية.. ارتفاع مؤشرات أغلب الأسواق بقيادة مصر والسعودية.. تراجع العراقية والأردنية فقط وتباين البحرين

شهد أداء البورصات العربية والخليجية، ارتفاعا جماعيا في أغلب أسواق المال خلال تعاملات اليوم الأحد 4 يوليو 2021، في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية والسعودية والكويتية ومسقط فيما تباينت البورصة البحرينية، وتراجعت فقط العراقية والأردنية.

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء استباقية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليارات جنيه ليصل إلى 672.68 مليار جنيه.



وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليسجل 10345.66 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 1.25% مسجلًا 2352.05 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% لينهي التعاملات عند مستوى 3316.14 نقطة.

سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 52.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11031.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أنابيب، والمتحدة للتأمين، وتشب، ولازوردي، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المراكز، وصادرات، والأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، والكيميائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.63%.



فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ولازوردي، والتصنيع، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الفخارية، وكيان السعودية، ولازوردي، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 77.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22709.91 نقاط، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 802 صفقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر14 نقطة ليبلغ مستوى 55ر6402 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 %، وجرى تداول 3ر221 مليون سهم تمت عبر 9812 صفقة نقدية بقيمة 12ر36 مليون دينار كويتي .



وارتفع مؤشر السوق الرئيس 44ر10 نقاط ليبلغ مستوى 84ر5306 نقاط بنسبة 2ر0 % من خلال تداول 4ر167 مليون سهم تمت عبر 6767 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار.



كما صعد مؤشر السوق الأول 4ر16 نقطة ليبلغ مستوى 13ر6963 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر53 مليون سهم تمت عبر 3045 صفقة نقدية بقيمة 6ر17 مليون دينار .

بورصة قطر

سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعًا بمقدار 20.74 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، ليصل إلى 10 آلاف و828.08 نقطة، وتم خلال جلسة اليوم تداول 162 مليونًا و756 ألفًا و305 أسهم بقيمة 324 مليونًا و022 ألفًا و922.829 ريالاً، نتيجة تنفيذ 6664 صفقة في جميع القطاعات.



وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.64% أي ما يعادل 3.45 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 545.42 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2,445,074 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 2,382,282 دولارا نُفذت من خلال 99 صفقة.

بورصة بيروت

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع طفيف بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 886.17 نقطة.



وبلغ معدل الأسهم المتداولة 464 ألفا و335 سهما، بقيمة 10 ملايين و298 ألفا و299 دولارا أمريكيا، مقابل 71 ألفا و938 سهما، بقيمة 606 آلاف و411 دولارا أمريكيا في تداول الأسبوع الماضي.



كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 9.08 مليارات دولار، بانخفاض من 9.05 مليارات دولار الأسبوع الماضي.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (47ر4098) نقطة مرتفعًا بـ (4ر19) نقطة وبنسبة (48ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر4079) نقطة.



وبلغت قيمة التداول مليونًا و(562) ألفًا و(810) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (8ر35) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و(432) ألفًا و(430) ريالًا عمانيًا.

مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,579.05 بانخفاض قدره 8.86 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 669.33 بارتفاع قدره 0.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و351 ألفًا و65 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 302 ألف و950 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.

البورصة العراقية

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم انخفاضًا بنسبة 0.47%, متوقفًا عند 570.95 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 206,329,830 سهمًا, بقيمة 701,168,954 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 309 صفقات, شملت 12 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في البورصة.



وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 4 شركات, وارتفعت أسهم 3 اخرى, فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.

البورصة الأردنية



أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.63%، لتصل إلى مستوى 2099.71 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3008 صفقات.

