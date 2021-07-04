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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل بابا الفاتيكان إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.. تفاصيل

صدى البلد

قال الفاتيكان إن البابا فرانسيس نُقل إلى مستشفى جميلي في روما يوم الأحد لإجراء عملية جراحية في الأمعاء، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها المستشفى منذ انتخابه في عام 2013.

 

وحسب "رويترز"، قال المتحدث ماتيو بروني إن البابا (84 عاما) كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في وقت لاحق يوم الأحد بسبب حالة معوية تميل إلى التأثير على كبار السن ويمكن أن تسبب آلام في البطن.

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وبدا بابا الفاتيكان في صحة جيدة قبل عدة ساعات عندما خاطب الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس لمباركته يوم الأحد وأعلن عن رحلة إلى سلوفاكيا وبودابست في سبتمبر.

ويعالج مستشفى ومدرسة الطب جميلي المترامي الأطراف التي تديرها كاثوليكية في الجزء الشمالي من روما الباباوات بشكل تقليدي وجزء من الطابق العاشر مخصص لهم بشكل دائم.

ويعاني البابا فرانسيس من تضيق الرتوج مصحوب بأعراض في القولون، وهي حالة تبرز فيها أكياس تشبه الكيس من الطبقة العضلية للقولون، ما يؤدي إلى تضييقها. بالإضافة إلى التسبب في الألم ، يمكن أن تؤدي الحالة إلى الانتفاخ والالتهاب وصعوبة في حركة الأمعاء.

ويعاني فرانسيس أحيانًا من ضيق في التنفس بسبب استئصال جزء من إحدى رئتيه إثر مرض عندما كان شابًا في موطنه الأرجنتين كما أنه يعاني من عرق النسا الذي يسبب الألم الذي ينتشر من أسفل الظهر على طول العصب الوركي إلى الساقين.

وأجبرته الحالة، التي يتلقى علاجًا طبيعيًا لها بانتظام، على التغيب عن العديد من الأحداث في بداية العام الجاري، ودفعته أحيانًا إلى المشي بصعوبة.

وفي العام الماضي، منعه البرد القارس من المشاركة في معتكف لمدة أسبوع مع كبار مساعديه جنوب روما.

وفي عام 2014، بعد عام من انتخابه لمنصب البابا، أُجبر فرانسيس على إلغاء العديد من الارتباطات بسبب ما كان يعتقد أنه مرض في المعدة.

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس روما ساحة القديس بطرس جميلي

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