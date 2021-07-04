هل عادت المياه لمجاريها..ميرنا الهلباوي تحذف ستورى فسخ خطوبتها من محمد عطية

قامت الكاتبة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خطيبة نجم ستار أكاديمي محمد عطية ، بحذف الاستورى التي أعلنت فيها انفصالها عن محمد عطية.

وكانت ميرنا الهلباوى قد أعلنت انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام.

وكتبت ميرنا الهلباوي: "single الحمد لله على كل شئ"، ومسحت كل صورهما سويا.

ورد محمد عطية هو الأخر بإلغاء متابعة خطيبته ميرنا الهلباوى ومسح صورهما معا عبر حسابه بموقع انستجرام.

وتصدرت الكاتبة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجأت متابعيها مساء أمس بإعلان فسخ خطوبتها رسميًا بالفنان محمد عطية نجم ستار أكاديمي.

وكتبت ميرنا الهلباوي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء".

ويرصد صدى البلد أبرز معلومات عن ميرنا الهلباوي:

-ميرنا الهلباوي كاتبة وروائية مَصرية ومذيعة راديو.

-وِلدت بمحافظة الإسكندريّة.

-حفيدة "كمال توفيق الهلباوي"، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا بجانب كونه كاتبًا مصريًا.

-التحقت بإحدى المدارس الفرنسية، وتخرجت في كلية السياحة والفنادق.

-اشتهرت في التاسعة عشر من عمرها، بسبب عملها في أكثر من مجلة ما زاد من شهرتها على السوشيال ميديا.

-تهوى كرة القدم وكانت تمارس تلك الرياضة بأحد الأندية الرياضية، ولكنها توقفت بسبب إصابتها.

قدمت البرنامج الإذاعي "من طاقتك لسلامو عليكو" عبر محطة "nrj إنيرجي" مع الإعلامي وائل منصور، إذ عُرِض عليها البِرنامج، واجتازت اختبارات الإذاعة وأصبحت واحدة من المُذيعات.

واشتهرت بِكون رواياتها جَديدة من نَوعها الأدبي؛ إذ لم تَظهر بالشكل الذي أحدثتهُ ميرنا الهلباوي.

في فبراير 2018 أعلنت خطبتها على أحد الأصدقاء ويُدعى "عزت صبري" والذي فاجئها بالخطبة بطريقة رومانسية بعد أن غنى لها وقدم خاتم خطبة مميز.

-بدأت في كِتابة أول رواية لها بِعنوان "مُر مثل القَهوة حلو مثل الشوكولا" وصَدرَ عن دار "الكارمة" عام 2017، وحازت الرواية على قُبول جماهيري، وتَمكّنت من اللّحاق بالكُتب الأعلى مَبيعًا وكانت تلك البداية هي بداية قَوية لها.

-تمنت في تغريدة عرضتها لهجوم شديد خسارة منتخب مصر وعدم التأهل والصعود لكأس العالم.